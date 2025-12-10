Central Entrerriano continúa su última gira del año y este miércoles -desde las 21 horas- visitará al irregular Pergamino Básquet, con el objetivo de volver a ganar como visitante y no quedar con récord negativo en este inicio de temporada

Es que el conjunto rojinegro cayó el lunes en Venado Tuerto frente a Centenario por 90 a 75 y sufrió su quinta derrota en diez presentaciones en la Liga Argentina. El objetivo ahora es sumar -al menos- un triunfo en los dos encuentros que le resta antes del receso para no quedar con menos triunfos que derrotas: el otro será el viernes frente a Ciclista en Junín.

La delegación de Central se entrenó hasta anoche en el estadio Mateo Migliore (Venado Tuerto) y este miércoles, después del desayuno, emprendió el viaje hacía Pergamino. A su llegada, en horas del mediodía, tendrá su único entrenamiento en el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”, escenario del encuentro.

En cuanto al rival, Pergamino Básquet arrastra una irregular campaña, con cuatro victorias y seis derrotas, una en condición de local. Aunque en su última presentación salió victorioso: 84-79, con 17 puntos del ex Central, Martín Gandoy, como jugador más destacado.

Entre sus figuras sobresale el extranjero Emanuel Sheperd (su máximo anotador con un promedio 15.4 puntos por juego) y el escolta Jonathan Slider, por su trayectoria en Liga Nacional.