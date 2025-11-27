El encuentro se llevará a cabo a las 14 horas, en el predio de Parada 7 de la entidad rojinegra, y será parte de las actividades que forman parte del proceso de partidos fuera del ámbito penitenciario, una etapa que comenzó tiempo atrás y que busca consolidar vínculos sociales saludables a través del deporte.

Luego del partido, se compartirá el tradicional tercer tiempo, con el objetivo de fortalecer relaciones, promover valores y generar un espacio de intercambio humano, donde se destacan la superación personal, la recuperación y el compañerismo. Desde la organización remarcan que este tipo de prácticas fomenta amistades y vínculos sólidos entre los participantes.

Durante todo el año, el proyecto mantuvo entrenamientos regulares dos veces por semana, los días martes y jueves, con una gran participación de voluntarios y profesores, además de un importante respaldo del Servicio Penitenciario, que facilita los permisos para los encuentros Extramuros y el cumplimiento de los horarios para el desarrollo de las actividades.

Si bien las prácticas continuarán durante diciembre, este encuentro busca funcionar como un cierre formal del año, a modo de balance y celebración del camino recorrido, destacando el valor motivacional que representa para los internos y para todos los involucrados en el proyecto.