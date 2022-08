El segundo clásico del Top 6 del rugby provincial volvió a quedar en manos de Central Entrerriano, que de local derrotó a Carpinchos 32-13 y se cortó en la punta de las posiciones, aunque por un insólito cambio reglamentario, no podrá coronarse campeón al cabo de la etapa regular, sino que tendrá que jugar semifinales y posteriormente una final.

En el partido, el Rojinegro marcó diferencias tempranas, a los 2 minutos apoyó el rpimer try a cargo del hoocker Juan Piri Bogoni, anotando la conversión Federico Casenave y un rato más tarde, de nuevo Piri Bogoni apoyó en el ingoal de Carpinchos para el 12-0 parcial. Los Tricolores descontaron con un penal de Lucas Aleu a los 16, pero de nuevo Central marcó diferencias en ofensiva, a los 23 llegó un try de Matías Guidoni y a los 34 el que apoyó fue Damián Campostrini para el 22-3 con que se fueron al descanso.

En el segundo tiempo Central volvió a anotar en el ingoal rival, fueron dos trys de Diego Romero que elevaron la cuenta, hasta que llegó el descuento de Carpinchos, primero con un try de Juan Boari y luego con otro try esta vez por intermedio de Gian Marco Marchetti.

FORMACIONES

Central Entrerriano 32

Luciano Vela, Juan Piri Bogoni, Lucas Yakel, Jonathan Casco, Facundo Corujo, Iván Rébora, Agustín Espósito, Matías Guidoni, Joaquín Alippi, Martín Cincunegui, Juan Pablo Gusmerolli, Renato Veronesi, Federico Espósito, Antonio Greissing y Diego Romero. Ingresaron: Damián Campostrini, Claudio Ekerdt, Franco Carmona, Agustín Barrere, Tomás Mazucchi, Cristian Fernández, Ariel Folmer y Juan Pablo Benedetti.

Carpinchos 13

Arturo Marconi, Juan Larrivey, Héctor Ferreyra, Joaquín Alberto, Martín Gómez, Lucas Aleu, Lucas Noguera Álvarez, Claudio Albornoz, Juan Boari, Juan Pablo Cabrera, Beltrán Ernst, Gian Marco Marchetti, Martín Funes, Joaquín Ancherama y Juan Alberto Faiad. Ingresaron: Ramiro Boari, Bruno Adamo, Cristian Carrera, Tobías Crespo, Fabrizio Bernigaud y Felipe De Zan.

EL DATO

En el preliminar en Reversa, Central Entrerriano se quedó con la victoria por un contundente 34-0 sobre Carpinchos, resultado que ubica al Rojinegro al frente del as posiciones en la categoría.

Por su parte, en los otros resultados de la octava fecha, Salto Grande derrotó en el clásico de Concordia a Espinillos 23-7 y Colon RC superó a San Martín de San Jaime 10-7. Las posiciones en Primera las encabeza Central Entrerriano con 35 y un partido menos, Colón RC y Espinillos tienen 23; San Martín suma 11 y un juego menos, Carpinchos 10 y Salto Grande 4.