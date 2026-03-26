La Copa Gualeguaychú 2026, denominada “Víctor Hugo Marchesini”, ya tiene a sus finalistas: Central Entrerriano y Juventud Unida, que protagonizarán una definición inédita en este certamen organizado en conjunto por la Liga Departamental de Fútbol y la Dirección de Deportes municipal.

La jornada se abrió con el cruce entre CentraL y Pueblo Nuevo. En un partido muy parejo de principio a fin, con situaciones para ambos, el conjunto rojinegro se impuso por la mínima diferencia gracias a un gol de su histórico capitán, Juan Manuel Chonquele, promediando el segundo tiempo.

La acción del gol reflejó lo equilibrado del encuentro: Chonquele remató desde tres cuartos de cancha, la pelota se desvió en Alan Domínguez y descolocó al arquero Eduardo “Monona” Cano. El balón dio en el palo y terminó dentro del arco.

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De esta manera, el equipo más ganador del fútbol local accedió por primera vez a la final de la Copa Gualeguaychú.

En la segunda semifinal, Juventud Unida y Unión del Suburbio protagonizaron un encuentro de alto voltaje. El “Decano”, con varios jugadores que vienen de disputar la final por el ascenso en el Torneo Regional Federal Amateur, marcó diferencias en la primera media hora y exigió al máximo a Jonathan Perilli, figura del encuentro.

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Con el correr de los minutos, Unión del Suburbio equilibró las acciones a partir de la entrega y el gran desempeño de su arquero. Así, logró abrir el marcador en el inicio del segundo tiempo tras un contraataque letal que definió Lucas Crisnejo, con un notable zurdazo de tres dedos que superó a Luka Soto.

Sin embargo, Juventud no bajó los brazos y, tras insistir, llegó al empate desde el punto penal por intermedio de Agustín Solís, luego de una infracción sobre Sergio Olano.

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En el tramo final, Unión contó con dos chances claras para quedarse con la victoria, mientras que el elenco albiceleste arrinconó hasta el último minuto, aunque sin poder romper la igualdad.

El segundo finalista se definió en la tanda de penales. Allí, Perilli volvió a destacarse al contener dos remates, pero la falta de eficacia de sus compañeros fue determinante. Juventud Unida se impuso por 3 a 2 y selló su clasificación luego de que Alexis Tesuri elevara su remate por encima del travesaño.

La final se jugará el próximo sábado desde las 21 en el Estadio Municipal, aunque su realización quedará sujeta a las condiciones climáticas, ya que el pronóstico anticipa mal tiempo para el fin de semana.