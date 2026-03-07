Comenzó a disputarse anoche la tercera y última fecha de la fase clasificatoria de la Copa Gualeguaychú, certamen que organizan conjuntamente la Liga Departamental de Fútbol local y la Dirección de Deportes municipal y se juega íntegramente en el Estadio Municipal.

En el primer encuentro de la jornada, Central Entrerriano y Camioneros llegaron del Grupo B empatados en el primer puesto con 3 puntos, tras vencer ambos al ya eliminado Sportivo Larroque.

La victoria quedó para el conjunto dirigido por Ceferino Broggi y Cristian “Tano” Blanco por 2-0, con goles de Lucas Vera y el interminable Exequiel Fiorotto, quien ingresó desde el banco en el segundo tiempo.

De esta manera, Central se quedó con el primer puesto del grupo y espera por la definición del G, que quedó abierto entre los tres integrantes de la zona y se cerrará con el partido entre Sarmiento y uno de los invitados a esta edición, Juventud y Ferrocarriles Unidos de Enrique Carbó.

En el otro encuentro de la jornada y que terminó en las primeras horas del sábado, Central Larroque y Pueblo Nuevo dirimieron el primer lugar del Grupo A, que también integraba el ya eliminado Juvenil del Norte.

Los del departamento llegaron a la fecha como punteros con 3 puntos y con la igualdad se aseguraban el pase a cuartos de final, mientras que los Sabaleros (1) estaban obligados a ganar para seguir en competencia.

En un partido cambiante, Pueblo Nuevo se quedó con el triunfo por 2 a 1, con goles de Martín Erramundegui y Guillermo Aguilar, uno en cada tiempo, en tanto que Ivo Benedetti había alcanzado el empate parcial para los larroquenses en el inicio de la segunda mitad.

Con 4 puntos, los dirigidos por Álvaro Quinteros se quedaron con el Grupo A y enfrentarán en cuartos de final al ganador del H, que también quedó abierto entre Juventud Urdinarrain, Atlético Sur y Defensores del Oeste y se resolverá con el duelo entre estos dos últimos.

El resto de los seis clasificados para armar el cuadro completo de cuartos de final se conocerá la próxima semana y la programación de los últimos seis encuentros de la primera fase el lunes por la noche en la reunión del fútbol mayor de la Liga Departamental.

Posiciones

Grupo A: Pueblo Nuevo 4, Central Larroque 3 y Juvenil del Norte 1.

Grupo B: Central Entrerriano 6, Camioneros 3 y Sportivo Larroque 0.

Grupo C: Deportivo Urdinarrain 3, Unión del Suburbio 3 y Deportivo Gurises 0.

Grupo D: Independiente 3, La Vencedora 3 y Sud América 0.

Grupo E: Juventud Unida 3, Isleños Independientes 3 y Cerro Porteño 0.

Grupo F: Defensores del Sur 3, San Antonio 3 y Sporting 0.

Grupo G: Black River 3, Juventud y Ferrocarriles Unidos 3 y Sarmiento 0

Grupo H: Juventud Urdinarrain 2, Defensores del Oeste 1 y Atlético Sur 1.

Partidos de la próxima semana

Deportivo Urdinarrain – Unión del Suburbio

La Vencedora – Sud América

Juventud Unida – Isleños Independientes

Defensores del Sur – San Antonio

Juventud y Ferrocarriles Unidos – Sarmiento

Defensores del Oeste – Atlético Sur