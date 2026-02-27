El equipo dirigido por Martín Pascal consiguió una contundente victoria ante su acérrimo rival en el estadio “José María Bértora”. Se impuso por 99 a 72 y alcanzó su decimotercer triunfo en sus últimas 14 presentaciones, para mantenerse como escolta de Provincial de Rosario en la Conferencia Sur. El juvenil Juan Siboldi firmó una actuación inolvidable y fue el goleador del partido con 18 puntos.