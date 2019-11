Central jugó mal, no le alcanzó la reacción y cayó ante Parque Sur

Los Sureños fueron aprovechando todas las facilidades que le dio Central, que solamente en un pasaje del primer cuarto, cuando pudo poner la pelota interior para Bernasconi, encontró cierta claridad en sus ofensivas. El resto fue todo forzado, abusando del pique y sin resolución en jugadores que el equipo necesita como Ludueña, Córdoba y Davenport.

Parque cerró el cuarto inicial 19-12 al frente y en el segundo parcial siguió desnudando las flaquezas de Central en los dos canastos, porque a un mal ataque, el Rojinegro le sumó desconcentraciones en defensa que le permitieron conversiones sumamente sencillas a Parque Sur, que con dos triples de Richard, un buen ingreso de Legaria y Battistino desde la banca y luciendo mucho más ordenado que Central, se fue despegando en el partido.

Central careció de ideas, intentó mucho y concretó poco, apenas marcó 11 puntos en todo el segundo cuarto, con 5 seguidos de Zenclussen, pero después lució muy desteñido, sin poder romper nunca el cerco defensivo que propuso el local, que con un mejor juego colectivo, dejó al desnudo todas las falencias que Central, yéndose al descanso largo con ventaja de los Sureños 39-23.

Central necesitó una reacción pero la misma tardó en llegar. En los primeros minutos del tercer parcial Parque Sur mantuvo la diferencia con Hampton y Luggrín asumiendo responsabilidades en ataque, además de que Central siguió sin poder ponerle la pelota interior a Bernasconi y no encontró respuestas en Córdoba, que con cuatro faltas tuvo que ir a la banca en forma prematura.

Sin embargo cuando parecía que los locales se acomodaban y no pasarían sobresaltos, Central reaccionó. Primero con la defensa, negando tiros cómodos y forzando pérdidas de pelota y en ofensiva tuvo a Ludueña como motor de la levantada. El base, aún con errores, fue al frente bien acompañado por Bione y de golpe el Rojinegro fue arrimándose en el partido, achicó la diferencia y en el final clavó un triple sobre la chicharra de Ludueña, que los árbitros no solamente no convalidaron, sino que obviaron sancionar una clarísima falta sobre el base Rojinegro.

Central entró 11 abajo (52-41 al último cuarto pero mantuvo la firmeza defensiva y con Bernasconi guapeando junto a Ludueña pudo achicar y se puso a 5 (59-54). Hasta que llegó otro fallo arbitral incomprensible, en este caso dándole pelota a Parque cuando los tres jueces habían sancionado para Central. Y la respuesta de los Sureños fue letal, dos bombazos de Luggrin lo despegaron a 10 y un nuevo triple de Álvarez dio por tierra cualquier intento de reacción de Central.

EN el tramo final, pese a que Ludueña siguió yendo al frente (23 puntos), no hubo tiempo y tampoco aparecieron respuestas pese al esfuerzo de ponerse en partido. Parque Sur lo cerró más tranquilo con el goleo de Álvarez y Luggrin, para quedarse con un triunfo que fue merecido en el balance final, ante un Central que regaló el primer tiempo y tuvo rendimientos muy flojos.

FICHA

Parque Sur 75

A. Richard 10, S. Álvarez 16, J. Luggrín 15, P. Smith 5, L. Hampton 15 (FI) L. Legaria 4, M: Battistino 5, G. Gelache 3, I. Zulbertti 2. Entrenador: René Richard

Central Entrerriano 62

T. Ludueña 23, C: Zenclussen 5, G. Córdoba 4, J. Bione 10, S. Bernasconi 9 (FI) L. Capponi 6, J. Davenport 2, M. Cerone 1, A: Forastieri 2. Entrenador: Mariano Panizza

Estadio: Gigante del Sur – Parciales: 19-12; 39-23; 52-41 – Árbitros: S: Guzmán, P. Leyton, L. Moreno