Anoche, en el estadio Raúl Impini, Central Larroque goleó a Deportivo Urdinarrain por 3-0 en la ida de la final del Torneo Clausura de Primera A “Luis María Cabezas” y dio un gran paso en su ilusión por volver a ser campeón del fútbol departamental, después de tres años.

Marcelo Korell, a los 38 minutos del primer tiempo, Thiago Aubert, a los 46, y Samuel Colazo, a los 11 del complementaron, firmaron los goles del gran triunfo que quedó muy cerca de bordar una nueva estrella en su escudo.

La revancha se jugará en el estadio “Teodoro Treisse” con día y horario a confirmar.