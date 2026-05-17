Central Larroque, que inició la fecha como segundo, será local ante Juventud Unida, único líder con puntaje perfecto en seis presentaciones.

El Rojo larroquense viene de empatar el lunes 2-2 frente a Unión del Suburbio, como visitante, en el cierre de la sexta fecha; mientras que el Decano goleó 4-1 a Deportivo Urdinarrain en su cancha y ratificó su arranque arrollador.

Otro de los duelos destacados de la jornada será el que animen Pueblo Nuevo y Juventud Urdinarrain en el estadio “La Ciudadela”. El Sabalero suma 10 puntos, mientras que el Librero tiene 11 y también se había ubicado como escolta al término de la fecha pasada.

En el resto de los encuentros, Central Entrerriano recibirá a Camioneros en el estadio Julio Colazzo, en el Parque Unzué; Defensores del Oeste, en el debut de Juan Olivera como entrenador, visitará a Deportivo Urdinarrain; y Sarmiento será local ante Unión del Suburbio.

Todos los partidos se jugarán desde las 15.15, con preliminares de Sub 23 a partir de las 13.

Independiente ganó en el adelanto

La séptima fecha se puso en marcha ayer por la tarde en el Estadio Municipal, donde Independiente superó a La Vencedora por 4 a 2. Fernando Fabani, Marcos Benedetti, Franco Calveyra y Marco Guilletti marcaron para el Rojo, mientras que Ramiro Echepare, por duplicado, descontó para el conjunto azul. Con este triunfo, el equipo dirigido por Diego Collazo se ubica momentáneamente como único escolta, con 12 puntos.

Dura sanción para Matías Collaso

El futbolista de Camioneros, Matías Collaso, recibió una suspensión de tres años por parte del Tribunal de Disciplina tras agredir al árbitro Maximiliano Cantti Páez el pasado 1º de mayo. El hecho ocurrió en el encuentro que su equipo le ganaba a Independiente por 2-0, suspendido a los 70 minutos por ese episodio.

De acuerdo al artículo 183, Collaso fue sancionado con tres años de suspensión. Además, conforme al artículo 106, se dio por perdido el partido a Camioneros y, según el artículo 152, se estableció el resultado de 1-0.

Tras conocerse el fallo, el jugador se expresó en su cuenta de Facebook y calificó la sanción como “muy exagerada”, aunque aseguró que la toma “de quien viene”, al tiempo que cuestionó la imparcialidad del Tribunal. Luego de 22 años ininterrumpidos en Primera División, anunció su retiro “con amargura”, poniendo fin a su carrera como jugador.

Duelo clave en la Primera B

Por la sexta fecha del Torneo Apertura de Primera B “Luis ‘Cuya’ Gauna” se disputará un choque entre puntero y escolta. El invicto Sporting recibirá a Sportivo Larroque en el estadio “Edgardo Páez”, en un cruce entre equipos separados por tres puntos en lo más alto.

En los otros encuentros, Juvenil del Norte será local ante Defensores del Sur en el Estadio Municipal; Black River enfrentará a Isleños Independiente en cancha de Cerro Porteño; Deportivo Gurises recibirá a Sud América en el “Hugo Reverdito”; y Atlético Sur se medirá con Cerro Porteño en cancha de Unión del Suburbio. Todos los partidos comenzarán a las 15.15, con Sub 23 desde las 13.