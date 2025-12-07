Desde el arranque, Central mostró personalidad. Aun con la ventaja abultada, se plantó alto, con línea de tres en fondo y decidido a estirar distancias en el global. Ese ímpetu sorprendió al Azul, que tardó unos minutos en acomodarse. A los 25, Deportivo encontró el camino al gol a través de Exequiel Pérez, pero la acción fue invalidada por el asistente Edgardo Teles Triunfo.

Con el correr de los minutos, el local creció. La presión adelantada surtió efecto y, a los 42, un pelotazo largo encontró bien perfilado a Facundo Martínez. Su remate encontró una gran respuesta de Lautaro Cabrera, que también tapó en la línea el rebote capturado por Pablo González. La tercera fue la vencida: David Tellechea apareció de cabeza y estampó el 1-0, alimentando la ilusión del conjunto de Javier Lenciza.

El complemento tuvo un libreto claro: Deportivo volcado decididamente al ataque y Central aguardando para salir de contra. En ese contexto emergió la figura gigantesca de Paolo Impini, que ganó por arriba y por abajo, sostuvo cada embate y se convirtió en el sostén defensivo del campeón.

Central, que no logró pesar ofensivamente con Thiago Aubert y Samuel Colazo —figuras en la goleada de la ida—, encontró aire con el ingreso de Lautaro Viale, que le aportó claridad en tres cuartos de cancha. Sin embargo, la obligación era del Azul, que acumuló atacantes, inclinó la cancha y halló el 2-0 a once minutos del cierre: un centro pasado encontró a Exequiel Pérez por el segundo palo, que en posición de palomita empujó la pelota y le puso máxima tensión a la serie.

El golpe despertó al Rojo. Con Escalante desbordando por los costados y Eduardo Rothermel manejando los tiempos en la mitad de cancha, Central recuperó aire y generó la chance más clara para liquidar la historia: el propio Rothermel asistió de manera exquisita a Urbano Quintana, que reventó el palo y luego definió ante la rápida intervención del arquero Carreño.

Los minutos finales fueron de resistencia pura. Entre la jerarquía de Impini y la seguridad de Cabrera, Central sostuvo la embestida desesperada de Deportivo y terminó abrazando una nueva estrella, gritándola con la bronca contenida de un equipo que supo sufrir, competir y sostener una ventaja que había construido en casa. Tres años después, Central Larroque vuelve a coronar en el Torneo Clausura, casualmente ante mismo rival e idéntico escenario.

Colaboración: Jonathan Sartori/Radio Cristal.

Fotos: Bruno Soria/ Instagram Gol Entra,