Con cuatro partidos, se completó en la tarde de este domingo la decimoctava fecha del Torneo Apertura de Primera A “José ‘Toto’ Gallop”, que había comenzado ayer, con dos partidos, entre los cuales, Juventud Unida le ganó a Sarmiento y le metió presión al líder Central Larroque.

Pero el conjunto larroquense cumplió con su trabajo esta tarde y derrotó a Independiente por 1-0, con gol de Gerónimo Escalante, quien había ingresado en el segundo tiempo.

De esa manera, Central Larroque logró mantener los cuatro puntos que lo distancian de Juventud Unida, a falta de cuatro fechas para el cierre del torneo.

Los equipos de Urdinarrain también siguen con chance en la pelea por el campeonato. Como local, Deportivo Urdinarrain derrotó a Unión del Suburbio por 2-1. Los de Villa María se habían puesto en ventaja por intermedio de Pedro Carro, pero en el complemento, en una ráfaga de tres minutos, el Azul dio vuelta el marcador con un doblete de Facundo Martínez.

En el Estadio Municipal, en tanto, Juventud Urdinarrain goleó a La Vencedora por 4 a 2. Y, en cancha de Cerro Porteño, en Pueblo Belgrano, Black River y Central Entrerriano empataron 2 a 2.

Torneo Apertura – Primera A

Fecha 18

Sábado

Estadio Municipal

Pueblo Nuevo 0

Sud América 1 (Francisco Domínguez)

Juventud Unida 1 (Aryan Benítez)

Sarmiento 0

Domingo

Central Larroque 1 (Gerónimo Escalante)

Independiente 0

Deportivo Urdinarrain 2 (Facundo Martínez x2)

Unión del Suburbio 1 (Pedro Carro)

Estadio Municipal

La Vencedora 2 (Emanuel Olano y Alex Correa)

Juventud Urdinarrain 4 (Rodrigo Báez, Santiago Burgos, Gabriel Thea y Matías Herrera)

Cancha Cerro Porteño

Black River 2 (Gonzalo Gutiérrez y Gastón Peralta)

Central Entrerriano 2 (Lucas Oliva y Fernando Fabani)

Próxima fecha

Central Larroque – Pueblo Nuevo

Juventud Unida – Deportivo Urdinarrain

Juventud Urdinarrain – Sarmiento

Independiente – Central Entrerriano

Unión del Suburbio – Black River

Sud América – La Vencedora