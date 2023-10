Central Entrerriano tuvo un buen inicio de partido en donde pudo sacar diferencias sobre Sportivo San Salvador. Con Nieto y el tiro a distancia logro sacar seis de renta. La visita se recuperó con el juego interior y corriendo la cancha.

En el segundo cuarto la paridad fue lo que marco la tonalidad del periodo. Central con Allub quien desde afuera marco diferencia y con Nieto y Zielinsky desde el perímetro administraron el juego del local.

Por su parto Sportivo se afianzó en el juego con un buen momento de Arroniz con dos bolsas para que la visita pase al frente. En el cierre del cuarto los celestes fueron más certeros y cerrarían arriba 42-45.

El tercer cuarto arranco con la visita mejor parado en el cuarto. Con Ortiz siendo importante y Challio en la conducción para que se escape sportivo y sacar 7 a su favor. El rojinegro promediandi el cuarto empezó a defender su canasto y partido de la defensa logro emparejar las acciones. Con Giacone marcando un par de triples fundamentales como el del cierre del periodo para dejar las acciones igualadas en 62 para encarar el último cuarto.

En un partido de trámite parejo el último cuarto no fue la excepción. Sportivo amagó con el control del juego, pero Central rápidamente pudo emparejar las acciones. Si bien la intensidad no fue la misma no hubo diferencias. La visita saco 5 puntos a falta de dos minutos, pero Central reaccionó con Dreiling en el poste bajo. Pérez no pudo definir las últimas bolas, pero Zielinsky desde la línea igualó el partido en 75 para ir al suplementario.

En el suplentario comenzó con Sportivo y con Ortiz con todo y un parcial de 7-0 a su favor. Pero Central se recuperó. Con Zielinsky desde la línea y con un triple fundamental para que el Rojinegro pase al frente 85-84 y en la última tras una buena defensa se quedó con la victoria final 87-84 para seguir en racha positiva.

Los otros partidos

En la novena fecha del Prefederal, Racing, de visitante, consiguió un triunfo importante ante Atlético Tala por 73-66; Parque Sur le ganó a Bancario 83-78; San José perdió por dos frente a Regatas (61-63) y BH, en Gualeguay, se impuso por 73-71 ante Ferrocarril de Concordia.