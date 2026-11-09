Arrollador comienzo de Central en el partido. Con la intensidad defensiva que lo caracteriza, maniató a Regatas y no le permitió anotar en casi cinco minutos. En ataque, en tanto, exhibió una efectividad altísima desde el perímetro (5/7 en triples) para meter dos parciales categóricos: 13-0 de entrada y un lapidario 24-5, con Fausto Moussa como principal vía de gol dentro de un goleo repartido en el quinteto inicial.

Sin embargo, el equipo de Martín perdió efectividad desde la larga distancia en el tramo final del segmento. Eso lo aprovechó el estadounidense Maurice Walton —hasta allí muy bien contenido por la dupla Damián Pineda-Johu Castillo—, quien impuso su oficio en el poste bajo para sumar en la pintura y permitirle a la visita cerrar el primer capítulo con mejores sensaciones, aunque con ventaja de dos dígitos en favor del local.

En el segundo cuarto la dinámica no varió demasiado. Si bien Central cometió algunas pérdidas que no había registrado en el período inicial —permitiéndole a Regatas correr la cancha—, no perdió la fluidez en ataque. Además, dijo presente la mano del experimentado Damián Pineda: tras un primer chico sin tanto protagonismo en la red, estuvo certero tanto de media como de larga distancia para que el conjunto local se fuera al descanso largo con una ventaja de 19 puntos.

Crédito: Damián Cáceres.

En la reanudación, el conjunto nicoleño mostró una reacción notoria. El legendario estratega Nicolás Ferreyra asumió el protagonismo desde el perímetro, Walton continuó con su regularidad en el juego interior —bien acompañado por Tomás Rossi como socio en la pintura— y Central mermó su intensidad defensiva, lo que le imposibilitó correr la cancha. En ese contexto, la visita llegó a achicar la brecha a solo ocho unidades (59-51).

Sin embargo, cuando la marea visitante amenazaba con complicar el panorama, un triple vital de Cristián Pérez seguido de otro bombazo de Pineda le devolvieron el aire y la tranquilidad al Rojinegro. Aunque al dueño de casa le costó recuperar la versión del primer tiempo, se las ingenió para entrar al último capítulo con una luz de nueve puntos de ventaja.

Noticia en desarrollo…

-Síntesis-

85-74

Central Entrerriano: Cristian Pérez, Justo Catalín, Fausto Moussa, Damián Pineda y Johu Castillo (fi), Juan Siboldi, Ignacio Ortega, Benjamín Lado

Regatas (San Nicolás): Nicolás Ferreyra, Benjamín Levato, Matías Acosta, Tomás Rossi y Maurice Walton, Juan Manzano, Leonel Singh, Valentín Ingrata y Nicolás Lemme. Entrenador: Pablo Dastugue