Central Entrerriano construyó una victoria categórica, respaldada por un rendimiento colectivo que fue claramente de menor a mayor. El arranque del juego mostró a un Rojinegro dominante en ofensiva, empujado por la gravitante labor de Johu Castillo en la pintura, autor de 12 de los 24 puntos del equipo en el primer chico. Sin embargo, en el apartado defensivo al local le costó hacer pie para contener a los tiradores de Pergamino, que equilibraron el trámite desde la larga distancia de la mano de Jeremías Ledesma como principal amenaza.

El equipo de Martín Pascal atravesó un pasaje de sequía en la mitad del cuarto, justo tras el tiempo muerto solicitado por el entrenador visitante, Julián Pagura. La paridad la rompió Manu Gómez con un triple oportuno que destrabó el ataque local. A partir de allí, el recambio trajo soluciones: los buenos ingresos de Juan Siboldi e Ignacio Ortega le dieron aire a la rotación, permitieron el descanso de Castillo y empezaron a estirar la diferencia en el tanteador para marcar la tendencia del encuentro.

Ya en el segundo período, Central quebró el partido y edificó una ventaja decisiva desde una agresiva intensidad defensiva. Esas recuperaciones le permitieron correr la cancha con soltura, con Fausto Moussa como estandarte del contraataque. Todo esto se complementó con una primera mitad descomunal del interno ecuatoriano Castillo, quien se fue al descanso largo con una planilla impactante de 18 puntos y 8 rebotes, siendo la gran figura para que el dueño de casa cerrara el primer tiempo con una holgada renta de 23 unidades.

En el tercer cuarto, el local no solo mantuvo el ritmo y la intensidad defensiva, sino que en ataque aparecieron otras piezas que no lo habían hecho en la primera etapa. Cristian Pérez, además de conducir al equipo, empezó a sumar en el goleo desde las transiciones y en los lanzamientos externos. Los de Pascal llegaron a sacar una máxima de 30 y, a pesar de una mini reacción de Pergamino, ingresaron al último segmento con una ventaja de 21.

En el cierre del partido, Central no bajó la marcha y continuó con su filosofía de juego: defensa intensa y correr la cancha. También reapareció Castillo para desequilibrar en la pintura y cerrar una planilla monstruosa de doble-doble con 28 puntos y 11 rebotes, bien escoltado por Cristian Pérez (18) y Fausto Moussa (14).

De esta manera, el conjunto de Gualeguaychú se sacó la mufa, festejó ante su público y llega con la confianza por las nubes al primer clásico de la temporada, que será el próximo lunes 2 de noviembre —coincidiendo con el cumpleaños del entrenador Martín Pascal—, nuevamente en el José María Bértora.

-Síntesis-

90/68

Central: Cristian Pérez 18, Manuel Gómez 9, Fausto Moussa 14, Damián Pineda 7 y Johu Castillo 26(fi), Justo Catalín 2, Ignacio Ortega 5, Juan Siboldi 7, Benjamín Lado 2 y Augusto Portela 0. Entrenador: Martín Pascal.

Pergamino: Federico Contrera 3, Luciano González 15, Lorenzo Capponi 4, Jeremías Ledesma 21 y Francisco Bonja 14 (fi), Federico Repetti 2, Adriano Maretto 7, Thiago Gronda 2, Facundo Peralta 0, Genaro Carrera 0 y Francisco Ruiz 0. Entrenador: Julián Pagura.

Parciales: 24-19, 49-26 y 71-50.

Árbitros: Maximiliano Cáceres – Silvio Guzmán

Estadio: José María Bértora