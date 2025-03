Central Entrerriano disputó el primero de los dos amistosos programados antes del inicio de la Liga Federal de Básquet, el 8 de marzo.

En su estadio, recibió a Luis Luciano de Urdinarrain, que también se prepara para la misma competencia, y se impuso de manera contundente por 93-61 en el tablero final.

Buena presentación en el conjunto rojinegro del ala-pivote Aquiles Montani Wortzel, quien fue el máximo anotador con 16 puntos, secundado por el capitán Leandro Quarroz (14) y el juvenil Juan Siboldi (14), desde la banca.

Por su parte, el pivote Sebastián Godoy Vega fue el más destacado en la visita con 16 canastas.

Mañana, Central le devolverá la visita a Luis Luciano y afrontarán el segundo y último amistoso en el estadio Luis Spiazzi de Urdinarrain.

Detalles de la Liga Federal 2025

Hace unos días la Confederación Argentina dio a conocer el formato del torneo, pero no el aún no el Fixture.

Central integrará la Región integrará la Conferencia Litoral junto a los otros ocho equipos entrerrianos (Luis Luciano, Urquiza Santa Elena, Regatas Uruguay, Club Ciclista Paraná, Sportivo San Salvador, Atlético BH, Ferrocarril San Salvador y Club Atlético Rosario del Tala).

La fase regular será de todos contra todos, a dos ruedas (local y visitante) y solamente quien termine en la novena posición, finalizará su participación.

El resto jugará los playoffs de conferencia, enfrentándose el 1ª vs. 8º, 2º vs. 7º, 3º vs. 6º y 4º vs. 5º.

Allí saldrán los cuatro ganadores que pasarán a disputar los playoffs generales.