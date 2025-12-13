Tras un arranque parejo, Central logró sacar la primera diferencia apoyado en el poder ofensivo de su goleador, Aquiles Montani Wortzel. El santafesino lastimó con lanzamientos de media y larga distancia, bien acompañado por Nicolás Reynoso desde el perímetro, y el rojinegro estableció un mini quiebre de cuatro puntos.

En el segundo cuarto, el equipo de Martín Pascal arrancó errático en ofensiva y Ciclista lo aprovechó para correr la cancha y sumar en transición. Con aportes clave de Valentino Costa y Francisco Pagura, desde la banca, el local metió una corrida de 11-2 para pasar al frente 27-22. El desarrollo fue cambiante: Central ajustó defensivamente, presionó en toda la cancha y volvió a encontrar puntos en ataques rápidos, principalmente a través de Reynoso y Pividori, para recuperar el liderazgo por una renta de tres.

Sin embargo, tras un tiempo muerto, Ciclista volvió a ordenarse en su costado defensivo, retomó el control del marcador (37-34) y, en el cierre del primer tiempo, aprovechó la sequía ofensiva del rojinegro para estirar la diferencia con gol desde distintas vías. Con un parcial favorable, el local alcanzó allí la máxima del partido, que fue de siete puntos (45-38).

En el inicio del tercer capítulo, Central se encontró diez puntos abajo, pero reaccionó rápidamente a partir de los lanzamientos a distancia y se volvió a meter en juego. Con el correr de los minutos ajustó su defensa y, en ataque, tuvo un buen pasaje de Marcos Panozzo para pasar al frente por la mínima (59-58). Sin embargo, volvió a caer en el cierre del período y encaró el último cuarto con una desventaja de tres puntos.

En el segmento final, en un desarrollo con defensas permeables, el rojinegro se mantuvo en partido a partir de la producción ofensiva de Cristian Pérez, a quien luego se sumaron Reynoso y Pividori con el correr de los minutos. Del otro lado, el local respondió con efectividad desde el perímetro y con Tintorelli imponiéndose en la pintura, en un desenlace dramático y sumamente parejo.

Ciclista llegó al último minuto con un punto de ventaja y desde ahí lo de Central fue heroico. Reynoso metió un triple a falta de 40 segundos y luego en la reposición, el rojinegro recuperó la bola y sentenció el partido nuevamente de la mano de Reynoso.

De esa manera, Central cerró el 2025 con dos triunfos en fila y se acomoda de mitad de tabla hacía arriba en la Conferencia Sur con récord 7 (victorias) – 5 (derrotas).

-Síntesis-

Ciclista Juninense: Valentín Costa 19, Franco Lonardi 13, Erick Mecías 10, Tomás Pereyra 9 y Damián Tintorelli 16 (fi), Francisco Pagura 16, Samuel Villa Toro 2, Piero Di Pienzo 0, Franco Montemagio 2, Salvador Baracat 0 y Pedro Recalt 0. Entrenador: Julián Pagura.

Central Entrerriano: Cristian Zenclussen 6, Nicolás Reynoso 25, Aquiles Montani Wortzel 9, Johu Castillo 6 y Mario Ghersetti 5 (fi), Cristian Pérez 19, Lautaro Pividori 11, Marcos Panozzo 9, Juan Siboldi 0 y Benjamín Lado 1. Entrenador: Martín Pascal

Parciales: 16-20, 45-40 y 66-63.

Árbitros: Alberto Ponzo y Ariel Rosas – Comisionado técnico: Jorge Milas.

Estadio: El Coliseo del Boulevard (Junín)