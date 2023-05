El juego comenzó con Central muy errático, fallando varios ataques y para peor, Francisco Di Meo se lesionó en la primera pelota y tuvo que dejar la cancha con un esguince de tobillo. Al Rojinegro le costó entrar en partido, vio como Ferro con su libreto de atacar rápido y directo a la canasta se despegó y sacó una diferencia de 15-5.

Sin embargo, los de Panizza no perdieron la calma, primero ajustaron su defensa y luego buscaron mover con paciencia la pelota en ofensiva, encontrando a Bernasconi en la pintura, buenos cortes de Madera y un triple de Matías Leite que no arrimaron en el tablero. Ferro sintió la mejoría de Central y comenzó a equivocarse seguido, perdió claridad en ataque y Central con un doble de Dato cerró 19-18 el cuarto inicial.

En el segundo parcial Central hizo la diferencia desde la defensa, obligando a cometer errores por momentos demasiado infantiles a Ferro y en ofensiva, el Rojinegro lastimó corriendo y cortando al canasto, con buenos momentos de Dato en la conducción y también en el goleo (11 en el primer tiempo), otro triple de Leite y uno de Fagalde que también fue importante en los dos lados de la cancha. Con solidez defensiva y haciéndole pagar caro sus errores a su rival, Central terminó muy bien el primer tiempo y se fue al descanso largo con renta de 45-32.

En el segundo tiempo Central tuvo un bache ofensivo y Ferro aprovechó con el goleo de Obregón, Moreira y Giudici para acercarse. Fue un pasaje goleador de los locales que contrastó con el ataque de Central, que apenas anotó con Gandoy. Un triple de Obregón puso a Ferro 54-55 pero la respuesta de Central fue letal, una corrida 11-0 con Gandoy y Madera ganando cerca del canasto y otro tripled e Leite, para volver a despegarse y cerrar el cuarto 66-56 adelante.

Foto: Dora Ferrero (Prensa Ferro)

Los últimos diez minutos fueron para decorar las cosas. Central no perdió el control del partido, repartió muy bien el goleo con buenísimas labores de Fagalde y Leite (14 cada uno), sumados al oficio de Madera y Gandoy. Ferro sintió el impacto y nunca mas volvió a complicar, tuvo en Obregón al goleador del partido pero el resto lejos de la mejor producción del Rojinegro, que pese a no jugar por nada, no dejó dudas y cerró la fase regular con record 9-3.

FICHA

Ferro de Concordia 70

J. Obregón 19, J. Giudici 13, L. Silvestrini 9, I. Retamar 0, P. Moreira 13 (FI) L. Saudejaud 2, M. Nogués 4, O. Poqué 7, T. Bentancourt 0. L. Marfil 2, T. Hildt 1 . Entrenador: Bruno Chareun.

Central Entrerriano 85

M. Dato 15, L. Pividori 6, M. Gandoy 14, A. Madera 14, F. Di Meo 0 (FI) M. Fagalde 14, S. Bernasconi 8, M. Leite 14, F. García Lasco 0, B. Salcedo 0. Entrenador: Mariano Panizza

Estadio: Juan De Dios Obregón

Parciales: 18-19; 32-45; 56-66

Árbitros: D. Ortiz y C. Páez

EL DATO

Neptunia cerrará la fase regular visitando desde las 21 a San José, con la necesidad de ganar para poder saltar al quinto lugar de las posiciones y tener ventaja en la primera llave de Play In, mientras que en caso de perder, quedará séptimo y será visitante en la primera llave de reclasificación. San José, en tanto, ganando será cuarto y avanzará una ronda, en caso de perder, caería al sexto lugar.

Cómo sigue el Federal

La CAB confirmó las fechas de continuidad para la Liga Federal, que el lunes 15 tendrá su primera instancia de Play In, donde Neptunia deberá aguardar en qué posición termina para conocer su rival. Luego de definida la primera llave, se disputará la segunda fase de Play In, donde Racing aguardara por su rival, también a un juego el jueves 18.

Los playoffs de Conferencia Litoral darán inicio el domingo 21 de mayo, donde se sumará Central Entrerriano que tendrá ventaja definición, en tanto que Racing en caso de pasar de ronda jugará con desventaja de localía ante Santa Paula de Gálvez, segundo de la Zona 1.