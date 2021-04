Central no dejó dudas, quebró a Regatas y sigue firme en lo más alto de la tabla

El juego arranco parejo, con Regatas sorprendiendo al hundir la pelota para Joaquín Moreno, que fue una pieza fundamental para el equipo visitante, ganando en cada incursión al canasto. Del otro lado, Central clavó tres bombazos pero no encontró la forma de poder quebrar a la defensa de Regatas.

Recién con el ingreso al juego de Marcos Jovanovic, Central pudo tener presencia interior y empezó a controlar os buenos intentos de Moreno, que metió 14 puntos en el cuarto inicial y fue el único argumento que presentaron los visitantes, porque desde afuera no hubo respuestas y en los rompimientos al canasto erraron más de lo que convirtieron.

Central fue ajustando las cosas, con Zenclussen firme en ofensiva, una buena aparición de Benítez Gavilán y el aporte interior de Jovanovic para cerrar el cuarto inicial 21-18 arriba.

En el segundo cuarto el Rojinegro mejoró sensiblemente su defensa, controló a Moreno en el juego interior y dejó que Regatas prueba desde afuera, en una noche olvidable para los de Tato Rimoldi, que tiró 1/14 en triples en el primer tiempo y vio como Central se fue despegando, con Zenclussen interesante en el armado del juego, un par de bombazos de Puebla y la presencia interior de Jovanovic y Benítez Gavilán para despegarse claramente en el tablero y llegar 41-25 al descanso largo.

En el tercer cuarto Central no pudo terminar de despegarse, Regatas volvió a insistir con Moreno en el juego interior y clavó un parcial de 6-0 que generó preocupación en el entrenador local. Sin embargo, de a poco el Rojinegro volvió a manejar el juego, con un par de puntos de Olivetti en el juego interior y dos triples de Puebla que calentó la mano y pasó a ser determinante para las ofensivas del equipo de Panizza. Regatas no se rindió, ofreció respuestas con Moreno y algo de Dellavedova, pero no estuvo fino en el tiro exterior y por eso le costó sostenerse.

Central entró 12 arriba (63-51) al último cuarto y con un tremendo pasaje de Puebla, que se despachó con 26 puntos en su mejor partido en el Rojinegro, los de Panizza se fueron despegando y dejaron sin respuestas a su rival. Con una buena presencia interior de Jovanovic en defensa, Central clausuró su aro y se despegó definitivamente en el partido.

En el cierre aparecieron los gurises del Rojinegro, Salcedo clavó un triple, Cano un doble y falta, para que la victoria fuera amplia, clara y sin ningún tipo de discusión. El Rojinegro metió seis victorias en fila, sigue mandando y volvió a mostrar momentos de buen juego, con apariciones importantes para sostener el trabajo grupal y seguir mirando a todos desde arriba.

FICHA

Central Entrerriano 87

M. Gómez 9, C. Zenclussen 7, S. Puebla 26, C. Benítez Gavilán 13, R. Olivetti 8 (FI) M. Lado 4, J. Cano 3, B. Salcedo 3, A. Díaz 0, M. Leite 0, M. Jovanovic 13, E. Giménez 0. Entrenador: Mariano Panizza

Regatas Uruguay 60

G. Dellavedova 9, N. Rausch 1, P. Bilat 10, I. Fellay 0, J. Moreno 23 (FI) A. Cherot 2, S. Pissolorusso 2, H. Acuña 2,. C. Riquelme 5, T. Scévola 0, A. Etchepare 2. Entrenador: Santiago Rimoldi

Estadio: José María Bértora

Parciales: 21-18; 41-25; 63-51

Árbitros: Ramiro Barón y Lucas Moreno