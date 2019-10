Central no mostró su mejor cara y Parque Sur se llevó un justo triunfo del Bértora

Central empezó bien en el partido, defendiendo firme, negando la intención de Parque Sur de poner la pelota interior para el norteamericano Hampton, que se ofreció como la principal referencia de la ofensiva de los uruguayenses.

En ataque hubo un triple de Forastieri y otro de Capponi que le dieron a Central ventaja de 16-8 en un arranque de partido promisorio. Sin embargo fue ese momento el que el Rojinegro pudo disfrutar en el partido, luego se fue secando en ofensiva perdió fluidez en su juego y Parque Sur se fue acercando. Pese a fallar muchos libres y a no tener un juego claro en ataque, los de René Richard pudieron limar la diferencia y cerrar el primer cuarto apenas un doble abajo (18-16).

El segundo cuarto de Central fue decididamente malo. Sin la misma intensidad defensiva del principio del partido y sin claridad en ataque para poder desnivelar. En los primeros 3 minutos apenas marcó 4 puntos de tiro libre, seleccionó mal las ofensivas y empezó a tener problemas para controlar a su rival en defensa. Parque tuvo un muy buen ingreso al partido del juvenil Guelache (9 en el cuarto), además de una sensible mejoría en el trabajo ofensivo.

Para peor, cuando el juego estaba parejo y con un leve predominio de Parque Sur, los árbitros se encargaron de mandar todo al diablo en un ratito. Tres faltas seguidas de Bernasconi, de las cuales dos no fueron absolutamente nada, técnica y posterior descalificación al asistente Gabriel Díaz por una protesta lógica y nada desubicada, no hicieron más que enardecer al agente y llevar el partido a un trámite absolutamente desvirtuado.

Parque Sur lo aprovechó al máximo, dos triples seguidos de Álvarez y una corrida de Guelache le dieron la máxima de 15 a los Sureños (42-27), aunque Central logró achicar la diferencia en el cierre del cuarto y maquillar el tablero, mandando el partido al descanso con Parque Sur arriba 42-31 en un partido rarísimo.

El inicio del tercer cuarto mostró una imagen descolorida de Central, que no encontró goleo y defendió mal, permitiendo que Parque Sur meta un parcial 7-1 que le permitió despegarse en el partido. Con una sólida conducción de Agustín Richard, un muy buen aporte ofensivo de Álvarez y el norteamericano Smith, los Sureños se aprovecharon del mal partido de Central y se fueron a 20 puntos (53-33).

El Rojinegro quiso reaccionar pero chocó contra su propia impericia para descifrar una buena defensa, no apareció el tiro exterior, Bernasconi adentro no logró desnivelar y las chances de Central estuvieron limitadas a lo que pudiera hacer Mateo Díaz, con su juego irreverente para poder encabezar una recuperación. Cuan do la cosa pintaba complicada, de la mano del base juvenil, Central esbozó una reacción, bien acompañado por Córdoba y un ratito del norteamericano Davenport, que metió una volcada que pareció contagiar a todos.

Central se la jugó, apretó arriba y cortó varias pelotas para correr en ofensiva y permitir una recuperación que ilusionó a todos, colocándose a 14 cuando terminó el tercer cuarto (54-68).

Sin embargo la atropellada no tuvo continuidad en los primeros minutos del cuarto final, de nuevo le costó convertir y Parque Sur se acomodó en el partido con Álvarez importante asumiendo protagonismo, bien acompañado por Smith y Richard para volver a despegarse. Sin embargo, empujado por Mateo Díaz, Central volvió a ponerse en partido, metió dos defensas, Mateo empujó del carro y el equipo se animó a creer que se podía.

Una corrida de Córdoba y un nuevo triple de Díaz (20 puntos en el juego) arrimaron al Rojinegro, que tuvo una ofensiva de Bernasconi para ponerse a 4 puntos, pero la pelota no entró y luego Parque Sur cerró el partido con buena presencia, con Laureano Legaria asumiendo la conducción y el goleo de Lugrin y Álvarez como puntos destacados.

Lo ganó bien Parque Sur, que fue superior a un desconocido Central, que cometió muchos errores y no le alcanzó la reacción del cuarto final. Habrá cosas para corregir, especialmente en defensa y entender que el torneo es largo y de cada partido se deben sacar conclusiones.

FICHA

Central Entrerriano 79

T. Ludueña 5, A. Forastieri 6, L. Capponi 11, G. Córdoba 10, S. Bernasconi 14 (FI) M. Díaz 20, J. Bione 0, J. Davenport 6, M. Cerone 5. Entrenador: Mariano Panizza

Parque Sur 88

A. Richard 14, S: Álvarez 23, J. Lugrin 13, P. Smith 13, L. Hampton 8 (FI) L. Legaria 5m M. Batistino 0, G. Guelache 9, I. Zulberti 4. Entrenador: René Richard

Estadio: José María Bértora – Parciales: 18-16; 31-42; 54-68 – Árbitros: R. Castillo, M. Piedrabuena, F. Ratto