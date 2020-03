Central no pasó sobresaltos, trituró a Parque Sur y volvió a la punta

El juego comenzó parejo, Central encontró respuestas en las manos de Gastón Córdoba pero Parque Sur se animó a jugarle cara a cara en los primeros minutos, con un buen aporte de Hampton en el juego interior y un triple de Legaria que emparejaron el trámite.

El Rojinegro fue inteligente para mover la pelota, buscó a Bernasconi adentro y el pivot respondió con buenos puntos cerca de aro. Sin embargo recién cuando el primer cuarto entró en su tramo final, fue donde Central empezó a marcar diferencias, partiendo de la defensa y con un buen pasaje de Mateo Díaz y Tomás Ludueña en ofensiva, para que Central llegue al cierre del cuarto inicial con ventaja de 24-15.

El segundo cuarto de Central fue impecable, negó tiros y forzó pérdidas en su rival, mientras que en ofensiva repartió bien el goleo, con Mateo Díaz asumiendo el liderazgo del equipo, un buen ingreso de Davenport a cancha y la presencia interior de Cerone. Parque sintió las ausencias de Richard y Álvarez, ambos afuera por lesión, buscó con la rotación pero tuvo pocas respuestas, dependió mucho de lo que pudieran hacer Luggrin y Hampton, viendo como Central se despegó en el tablero, con un tremendo parcial 20-5 que empezó a marcar la tendencia del partido.

El Rojinegro llegó a sacar máxima de 23 puntos (41-18) y pese algunos baches en ataque, mantuvo la firmeza atrás y se sintió seguro en el juego, llegando al cierre del cuarto con ventaja de 48-27.

cce-2 (2).jpeg

Con buena ventaja, Central no se dio lugar a descuidos. Mantuvo la defensa firme y ofensivamente buscó desnivelar con la potencia de Bernasconi adentro o con el buen trabajo de Gastón Córdoba rompiendo desde el perímetro. Si bien el Rojinegro tuvo algunas ofensivas sucias que no convirtió, tampoco pasó sobresaltos atrás, porque Parque insistió con la potencia de Smith y Hampton pero no tuvo claridad en su juego. Achicó un poco la diferencia, pero cuando Central ajustó su defensa y corrió las ofensivas, volvió a despegarse y terminó el tercer cuarto despegado en el marcador 71-46.

De nuevo con la segunda unidad en cancha para cerrar el juego, Central encontró un par de triples de Capponi y un par de buenas acciones de Mateo Díaz y Bione para despegarse. También Davenport pasó su momento destacado en ataque, ya con Parque Sur apostando a tirar desde afuera como casi único argumento y mandando también a cancha a los juveniles para cerrar el partido.

Fue victoria clara de Central, que cuando tuvo que marcar diferencias lo hizo a partir de la defensa y con un trabajo sólido en ataque que le permitió repartir el goleo colocando a cinco jugadores en doble dígito. Central sigue firme en casa, no da lugar a sorpresas y desde su fuerte localía sigue ganando y volvió a la punta de la Conferencia Sur para ilusión de su gente, que alentó con ganar y celebró una buena victoria.

FICHA

Central Entrerriano 92

T. Ludueña 13, A. Forastieri 2, G. Córdoba 15, J. Bione 6, S. Bernasconi 12 (FI) M. Díaz 13, S. Rivas 3, L. Capponi 8, J. Davenport 11, M. Cerone 6, C. Zenclussen 3, E. Giménez 0. Entrenador: Mariano Panizza

Parque Sur 62

L. Legaria 7, M. Battistino 8, J. Luggrín 9, P. Smith 11, L. Hampton 12 (FI) M. Meyer 2, G. Gelache 2, A. Picart 3, I. Zulberti 2. Entrenador: René Richard

Estadio: José María Bértora – Parciales: 24-15; 48-27; 71-46 – Árbitros: M. Piedrabuena, M. Moral y A. Biset.