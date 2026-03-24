Central Entrerriano disputó este lunes por la noche el tercer y último juego de su exigente gira por el sur del país. En un partido que le fue favorable durante gran parte del desarrollo, los dirigidos por Martín Pascal terminaron cayendo ante Pico Football Club por 82 a 71, luego de imponerse en los tres primeros cuartos: 31-23, 47-40 y 59-58.

Nicolás Reynoso volvió a destacarse como el jugador más determinante del equipo con 16 puntos y 11 rebotes. También aportaron en el goleo Aquiles Montani Wortzel, con 16 unidades, y el ecuatoriano Johu Castillo, con 14.

Por el lado del conjunto pampeano, el ex jugador de la Selección Argentina Leonardo “Coco” Mainoldi fue el máximo anotador del juego con 18 tantos.

Con esta derrota, Central sumó por primera vez en el torneo dos caídas consecutivas y se despidió definitivamente de la posibilidad de pelear por el primer puesto de la Conferencia Sur, aunque ya tenía asegurado el segundo lugar.

Con un récord de 22 triunfos y 9 derrotas, el rojinegro cerrará la fase regular el próximo viernes, cuando reciba a Ciclista Juninense en el José María Bértora.

Luego, el equipo tendrá un receso de al menos 20 días y retomará la competencia en los octavos de final, donde enfrentará a un rival proveniente de la reclasificación dentro de la Conferencia Sur.