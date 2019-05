Central no pudo cerrar un partido caótico y habrá quinto juego

En un juego que tuvo de todo, Regatas Uruguay superó 85-80 a Central y llevó la serie a tercer partido. Tras una demora importante por las goteras, con un arbitraje espantoso y sin jugar del todo bien, el Rojinegro se quedó sin cierre y tendrá que jugársela el domingo para seguir en carrera.Daniel Serorena El partido vino complicado de entrada. A raíz del diluvio que cayó sobre Concepción en el momento del comienzo del juego, el mismo se vio demorado por las goteras que había sobre la cancha. Media hora después de lo previsto inicialmente fueron a cancha y el partido también fue raro, Regatas prevaleció de entrada con un buen arranque de Aguirre (7 puntos en el cuarto) y con Mendoza junto a Saavedra peleando adentro. Central mostró una buena noche en el tiro a distancia, un bombazo de Córdoba y otro de Madera lo mantuvieron en partido, aunque dos faltas seguidas sancionadas en ofensiva a Bernasconi, sumado a un problema físico del grandote de Central, mandaron rápidamente a la banca al pivot Rojinegro. En un trámite parejo y cambiante, Central pudo reponerse de un 14-7 inicial a favor de Regatas para achicar diferencias y cerrar 20-19 abajo el cuarto inicial. En el arranque del segundo parcial, Central metió un buen parcial 5-0 con Ludueña asumiendo protagonismo para pasar al frente, pero la respuesta de Regatas fue con un tremendo pasaje de Juan Boffelli, que se despachó con 12 puntos seguidos que sostuvieron la expectativa del equipo local. Central siguió atacando bien, pero estuvo errático desde la línea (7/14 en el primer tiempo) y dejó pasar muchas buenas oportunidades para colocarse al frente. Regatas rotó el equipo, Boffelli y Aguirre fueron quienes asumieron protagonismo ofensivo, mientras que Central, pese a distracciones defensivas, achicó con un triple de Ludueña y se fue al descanso largo 40-39 abajo. El segundo tiempo fue caótico, parejo desde el juego y con errores de los árbitros que marcaron una clarísima tendencia. Primero lo cargaron de faltas a Bernasconi, luego no tuvieron el mismo criterio para sancionar cuando Central fue en ofensiva y el colmo del mamarracho fue un clarísimo doble que no convalidaron para Central cuando Mendoza barrió la pelota en plano descendente, además de no mostrar severidad para sancionar al banco local que protestó hasta el hartazgo. Dentro de ese desbarajuste, Regatas aprovechó para despegarse, con Aguirre importante en ofensiva y con todo el oficio de Mendoza bajo las tablas para marcar diferencia, llegando al cierre del tercer parcial con el Celeste al frente 61-54. Central necesitaba una reacción rápida y la tuvo, primero con un triple y luego con un doble de Ludueña que lo colocaron en partido. Ahora los pitazos perjudicaron a Regatas, especialmente con una antideportiva insólita a Baeza. Central aprovechó el envión y con un triple de Córdoba se puso al frente, pero Regatas encontró a Cognini, que de frente sacudió otra bomba para que los locales pasen de nuevo arriba. El partido se hizo palo y palo, Central buscó desnivelar con Ludueña y Córdoba, además de un buen regreso al partido de Madera, guapeando y poniendo todo en cada pelota. Con una corrida de Fernández el Rojinegro se puso 80-79 arriba pero de nuevo se quedó sin cierre y Regatas hizo las cosas mejor en el tramo de quiebre del partido. De la mano de Mendoza y Cognini, más la seguridad de Pérez Disalvo desde la línea, Regatas se quedó con el juego y forzó un quinto partido el domingo en el Bértora. Central se volvió masticando bronca, con razón por sentirse claramente perjudicado en varias situaciones de juego, pero también por otro cierre en el que no encontró respuestas. El domingo, sin margen de error, el equipo de Panizza deberá dejar todo para poder ganar la serie y seguir en carrera. FICHA Regatas Uruguay 85 J. Baeza 3 A. Aguirre 17 J. Cognini 8 F. Mendoza 26 G. Saavedra 7 P. Pérez Disalvo 10 F. Herrera 0 J. Boffelli 14 DT: Santiago Rimoldi Central Entrerriano 80 I. Fernández 4 A. Forastieri 5 A. Madera 15 G. Córdoba 19 S. Bernasconi 4 N. Ledesma 10 L. Capponi 8 T. Ludueña 15 M. Caire 0 DT: Mariano Panizza Estadio: Juan José Garro – Parciales: 20-19; 40-39; 61-54 – Árbitros: V. Perucchini y N. Raggio