Central Entrerriano inició su segunda gira de la temporada con una derrota ante Pergamino Básquet por 82-68, luego de una floja primera mitad que se reflejó en los parciales en contra al cierre de cada período (20-13 y 44-23). En esos primeros veinte minutos, el local encontró respuestas clave con el ingreso descomunal desde la banca de Lorenzo Capponi —exjugador y campeón con el elenco gualeguaychuense—, muy efectivo tanto desde el perímetro como desde la línea de libres. A ello se sumó el sólido trabajo defensivo del pívot Francisco Bonfa, quien sobre el cierre del tercer segmento encendió las alarmas tras caer mal con su rodilla sobre el parqué, aunque llevó tranquilidad minutos más tarde al retirarse caminando por sus propios medios hacia el banco local, sin volver a ingresar.

El Rojinegro mostró una versión arrolladora en el tercer cuarto (26-11) de la mano de cuatro triples consecutivos de Damián Pineda y el desequilibrio de Johu Castillo en la pintura, logrando llegar a los últimos diez minutos con una desventaja menor a un dígito (55-49). Sin embargo, en el cierre volvió a exhibir una faceta deslucida, con varias pérdidas de pelota y sin poder sostener la intensidad defensiva que lo caracteriza, lo que sentenció su cuarta caída en igual cantidad de presentaciones como visitante y la quinta en el certamen. Por su parte, el conjunto bonaerense —liderado por sus conductores Adriano Maretto y Luciano González en el capítulo final— celebró su primer triunfo en la campaña, tras un arranque de cinco derrotas consecutivas.

Puede interesarte

En el equipo conducido por Martín Pascal, Castillo volvió a ser el jugador más destacado con 14 puntos y 8 rebotes, secundado en el goleo por Manuel Gómez y Pineda, con 12 unidades cada uno. En el dueño de casa, la gran figura y máximo anotador de la noche fue Luciano González con 18 tantos, seguido por Capponi, quien aportó 16.

Ahora, Central buscará dar vuelta la página cuando el viernes visite a Ciclista Juninense con el objetivo de sumar su primera alegría en la ruta, en el marco de una gira que cerrará el domingo en Venado Tuerto frente a Centenario.

Johu Castillo volvió a destacarse en Central con 14 puntos y 8 rebotes. Crédito: Prensa Pergamino Básquet.

-Síntesis-

82-68

Pergamino Básquet: Adriano Maretto 13, Luciano González 18, Jeremías Ledesma 1, Federico Repetti 10 y Francisco Bonja 12 (fi), Lorenzo Capponi 16, Federico Contrera 3, Francisco Ruiz 9, Facundo Peralta 0 y Genaro Carrera 0. Entrenador: Julián Pagura.

Central Entrerriano: Cristian Pérez 11, Manuel Gómez 12, Fausto Moussa 5, Damián Pineda 12 y Johu Castillo 14 (fi), Ignacio Ortega 4, Justo Catalín 8, Juan Siboldi 2 y Benjamín Lado 0. Entrenador: Martín Pascal

Parciales: 20-13, 44-23 y 55-49.

Árbitros: José Luís Lugli y Matías Sotelo

Estadio: Ricardo “Dorado” Merlo (Pergamino)

El Dato

En el inicio de los cuartos de final de la Liga Provincial de Básquet, Racing cayó en su visita a Urquiza de Santa Elena por un categórico 80-54, con parciales desfavorables al término de cada cuarto de 15-13, 39-20 y 59-37. Jorge Schaaf, con 20 puntos, fue el único jugador que superó la barrera del doble dígito en el conjunto dirigido por Cristian Delgui. Ahora la serie se trasladará este viernes a Gualeguaychú, donde el elenco académico estará obligado a ganar para forzar un tercer y decisivo encuentro el domingo, nuevamente en Santa Elena.