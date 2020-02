Central no tuvo una buena noche y cayó ante Racing en Chivilcoy

Los dos equivocaron los caminos cuando quisieron cortar hacia el aro, por lo que tuvieron que lanzar de tres puntos en muchos casos en forma forzada. Central defendió bien, obligó a Racing que lanzó en tres ataques seguidos al filo de la posesión, pero el problema del Rojinegro estuvo en ataque, donde mostró realmente poco y llegó al cierre del cuarto inicial abajo 15-12.

En el segundo cuarto aparecieron las opciones del local, primero con un buen ingreso de Ariel Ramos y luego hundiendo la bola para que Morris desnivele por potencia. El pivot se las ingenió para poder definir inclusive pese a estar bien marcado, pero con algo de fortuna y mucha potencia, le dio buenos réditos a los locales que se empezaron a despegar.

Central continuó errático en ofensiva, solamente Joshua Davenport tuvo un pasaje aceptable, convirtiendo 9 puntos y mostrándose casi como la púnica alternativa válida para atacar del equipo de Panizza, que perdió eficacia a distancia y cuando quiso profundizar tuvo problemas para vulnerar la defensa local.

Racing se sintió más cómodo, la vuelta al partido de Alejo Barrales le dio fluidez a sus ofensivas, por eso jugando mejor los locales se despegaron por 11 puntos y llegaron con relativa comodidad al descanso largo, que fue 38-28 para los de D’Ambrossio por merecimiento propio.

El segundo tiempo mostró a los dos con altísimos porcentajes de eficacia y regalando un partido vistoso. Los locales encontraron en Morris y Santiago Barrales dos buenas alternativas para lastimar a Central en la pintura, mientras que el Rojinegro respondió con un buen cuarto de Bernasconi, pero en uns situación de palo por palo que no le convenía a Central. Racing se mantuvo firme en sus ataques, con una sólida labor de Alejo Barrales en la conducción y la potencia de Morris como punto alto en la eficacia. Central aguantó mientras pudo, con Forastieri intentando acompañar lo mismo que Capponi, pero no se enganchó Córdoba, que increíblemente no anotó puntos en el juego y la resistencia de Central duró solo un rato. Mejor en ataque, los locales se despegaron 63-50 al cierre del tercero y manejaron la diferencia

Solamente un buen pasaje del Rojinegro en el inicio del cuarto final, con un parcial 6-0 qyue lo colocó a tiro, hilvanó una luz de esperanza. Pero fue solamente eso, Racing reaccionó y clavó un parcial 8-0 que sepultó las expectativas de Central, que pese a un buen partido de Davenport y algo de Mateo Díaz sobre el final, nunca pudo colocarse a la altura de un rival que hizo mejor las cosas y se quedó con la victoria sin cuestionamientos.

El Rojinegro tendrá revancha pronto. Será el lunes en casa ante Atenas de Patagones y el miércoles ante Deportivo Viedma de nuevo en el Bértora, siempre con el objetivo de sumar para seguir creciendo.

FICHA

Racing Chivilcoy 87

A. Barrales 14, M. Aristu 18, S. Barrales 10, R. Acuña 4, J. Morris 18 (FI) B: Palotti 9, J. Fernández 2, A. Ramos 5, M. Gómez NEllar 7. Entrenador: Diego D’Ambrossio

Central Entrerriano 71

M. Díaz 13, A. Forastieri 8, L. Capponi 9, G. Córdoba 0, S. Bernasconi 10 (FI) J. Bione 8, J. Davenport 21, M. Cerone 2, C. Zenclussen 0. Entrenador: Mariano Panizza

Estadio: Colón de Chivilcoy – Parciales: 15-12; 38-28; 63-50 – Árbitros: R. Smith, P. Leyton, F. Ronconi