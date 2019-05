Central pasó por encima a Club Bell y se puso dos juegos arriba 

El Rojinegro jugó otro estupendo partido ofensivo, lastimó a su rival con una notable noche en el tiro a distancia y se puso dos partidos arriba en la serie. Forastieri y Capponi fueron claves en el goleo, dentro de otro partido sólido en lo colectivo y que invita a seguir ilusionado con el rendimiento del equipo.Tal como pasó en el primer partido, Central tuvo un gran arranque, lastimando con Forastieri desde afuera y la potencia de Bernasconi adentro, ante un Bell llamativamente errático y muy preocupado en protestar con razón algunos fallos arbitrales que en jugar el partido. Central se puso 12-2 en un tremendo comienzo de juego pero se fue desinflando, cayó la intensidad defensiva, en ataque perdió claridad, perdiendo varios balones y dejando crecer a su rival, que en cuanto pudo acomodar sus ofensivas, metió un tremendo parcial 22-4 en el segundo tramo del cuarto inicial. Con Faure jugando hundido sobre la pintura, un buen ingreso de Machuca y un par de conversiones de Iglesias, los cordobeses pasaron a dominar a un apático Central, que vio como su rival se acomodó mejor en el juego y no tuvo reacción.El envión en el juego y un mejor cierre, con triple de Machuca sobre el cierre del primer cuarto, dejaron arriba a Bell 24-16 cuando se fueron a descansar. Central necesitaba reaccionar y tuvo un comienzo frenético en el segundo parcial. De la mano de Forastieri y totalmente encendido en ofensiva (parcial 15-1), el Rojinegro enseguida acomodó las cosas, pasó al frente y mandó un mensaje a su rival. Ya Bell no jugó con la misma claridad del cierre del cuarto inicial, las ofensivas tuvieron mayores complicaciones y en defensa se le hizo difícil poder controlar el mejor juego de Central, que con Bernasconi y Ledesma dañando en la pintura y un gran reingreso al partido de Fernández en la conducción, pasó a dominar el partido. Ofensivamente se vio el Central de otros partidos, prolijo, pasando bien la pelota y metiendo 8 triples en el segundo cuarto, para tomar una considerable ventaja ante un equipo que volvió a mostrarse protestón y no tuvo la misma intensidad, llegando al cierre del cuarto con Central al frente 52-41.En el tercer cuarto se mantuvo la tónica del segundo. Central nunca se apartó de su libreto, encontró espacios, lastimó desde afuera y también lo hizo adentro, encaminando el partido. Con una notable conducción de Fernández, con Forastieri picante en ofensiva y un tremendo momento de Lorenzo Capponi, que lastimó a distancia, el Rojinegro fue estirando diferencias ante un rival que sintió la enorme eficacia ofensiva de Central. Los cordobeses solamente pudieron lastimar con algún intento de Faure y Cerone ganando cerca de la pintura, pero extrañaron mucho los pocos minutos en cancha de Falistocco, que se cargó prematuramente de faltas y estuvo poco en cancha, tampoco Borioni fue solución y Machuca junto a De Miguel recibieron buena defensa y no pudieron desnivelar como saben hacerlo. Central llegó a sacar 20 puntos y pasó a controlar el partido, con un triple de Capponi cerró arriba 80-58 el tercer parcial y entró holgado en la cifra y claro en el trámite al cuarto final.El último parcial mostró un tremendo juego de Capponi, que clavó tres bombazos, bien acompañado por Ledesma, que batalló y dominó la pintura, más la clara conducción de Fernández y la mano caliente del capitán Forastieri. Armas suficientes para quebrar a su rival y llegar sin oposición al cierre del partido, sabiéndose superior y cerrando el partido a toda orquesta, con la gente cantando y alentando sin parar, también ilusionada con ver al equipo en otra final. Central se puso dos juegos arriba y viajará a Córdoba con la idea fija de poder cerrar la llave y meterse en la final por el ascenso. La ilusión está intacta, el equipo partido a partido se encarga de alimentar esa ilusión colectiva.Central Entrerriano 106 I. Fernández 8 A. Forastieri 26 A. Madera 7 G. Córdoba 6 S. Bernasconi 12 N. Ledesma 15 L. Borrajo 0 L. Capponi 23 M. Caire 4 DT: Mariano Panizza Club Bell 88 S. Faure 12 T. Borioni 10 S. Iglesias 8 F. Falistocco 2 M. Cerone 16 A. Suárez 10 L. Machuca 13 F. De Miguel 10 E. Martina 1 H. Schiapapietra 6 DT: Fernando Aguilar Estadio: José María Bértora – Parciales: 16-24; 52-41; 80-58 – Árbitros: J. Camaño, G. Estigarribia, G. Dilernia