Central Entrerriano cerró anoche la pretemporada con un nuevo amistoso frente a La Unión de Colón, esta vez de visitante en el estadio “Carlos Delasoie” de la vecina localidad y con triunfo para los de Martín Guastavino por 75 a 70 (22-7, 35-34 y)

El juvenil Juan Siboldi sobresalió en el conjunto rojinegro con 16 puntos, seguido por el ecuatoriano Johu Castillo con 14 y el escolta paceño Justo Catalín con 11, entre los máximos anotadores. Por su parte, el interno local Rodrigo Acuña fue el goleador de la noche con 18 anotaciones.

En Central Entrerriano se produjo el debut del escolta Nicolás Reynoso, su último fichaje, quien contribuyó con 5 puntos en ofensiva.

Ahora, los dirigidos por Martín Pascal, que cerraron los pretemporada con dos victorias y una derrota en los amistosos, se focalizarán -desde el lunes- en su debut en la Liga Argentina de Básquet: el domingo 2 de noviembre frente a Deportivo Viedma en el “Bértora”.