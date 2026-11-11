Después de tres victorias en fila, Central Entrerriano cedió su invicto en el estadio José María Bértora al caer frente a Provincial de Rosario por 90 a 74, con parciales en contra de 22-15, 43-32 y 69-54. Significó la primera caída en cuatro presentaciones como local y la cuarta en lo que va de la temporada de la Liga Argentina de Básquet.

El ecuatoriano Johu Castillo fue el jugador más destacado del equipo dirigido por Martín Pascal, al firmar una planilla de 22 puntos y 9 rebotes, bien secundado por Damián Pineda con 16 tantos (5/6 en triples). Por el lado de la visita, Bautista Fernández (21) y Gastón Gerbaudo (20) lideraron la ofensiva ganadora.

Crédito: Damián Cáceres.

Provincial fue superior de principio a fin. De la buena mano a distancia de Fernández y el aporte de Gonzalo Torres en el poste bajo, el elenco rosarino impuso quiebres de arranque (3-8 y 7-13). Si bien Central emparejó tras un tempranero minuto pedido por Pascal, los de Esteban Gatti continuaron con la mano caliente —ahora con Gerbaudo tomando protagonismo desde el perímetro— y cerraron el primer chico con siete de ventaja.

Además, Fausto Moussa se cargó con tres faltas en los primeros diez minutos, lo que obligó a dosificar su tiempo y privó al local de su habitual peso ofensivo. En el segundo período al Rojinegro casi no le salió nada en ataque —salvo la efectividad externa de Pineda— y careció de la intensidad defensiva necesaria para correr la cancha. La visita aprovechó esa merma, mantuvo altos porcentajes y sacó ventaja de doble dígito al descanso largo.

Crédito: Damián Cáceres.

En la reanudación se vio la mejor versión de Central: a partir de una presión en toda la cancha, el equipo marcó el pulso defensivo y emergió la figura de Castillo en la pintura, bien acompañado por la regularidad de Pineda para ponerse a cuatro (47-51). Sin embargo, Provincial respondió con la misma moneda a través de Gerbaudo, Torriani y Fernández para estirar el margen rumbo al último cuarto. Ante la cuarta falta de Moussa, Pascal mandó a cancha a Manuel Gómez; pese al liderazgo y jerarquía del base gualeyo, quien transita un desgarro y apenas pudo aportar un triple, el esfuerzo no alcanzó.

En el cierre, el Rojinegro exhibió energía, pero continuó errático y desconocido en defensa, permitiendo que Provincial abroche el triunfo sin sobresaltos.

Con esta caída, Central cortó su racha de tres triunfos al hilo y quedó con récord negativo (3-4). El próximo compromiso será este viernes, nuevamente en casa, ante Rocamora de Concepción del Uruguay, en busca de la recuperación y de igualar la marca en ocho partidos disputados.

Crédito: Damián Cáceres.

-Síntesis-

74-90

Central Entrerriano: Cristian Pérez 6, Justo Catalín 11, Fausto Moussa 12, Damián Pineda 16 y Johu Castillo 22 (fi), Juan Siboldi 0, Ignacio Ortega 4, Benjamín Lado 0 y Manuel Gómez 3. Entrenador: Martín Pascal.

Provincial: Gastón Gerbaudo 20, Martín, Torriani 9, Bautista Fernández 21, Baustista Gobetti 3 y Gonzalo Torres 17 (fi), Mariano Fierrro 13, Matías Rosas 7 y Tadeo Laphitzborde 0. Entrenador: Esteban Gatti.

Parciales: 15-22, 32-43 y 54-69.

Árbitros: Emanuel Sánchez y Andrés Barbarini.

Estadio: José María Bértora (Central Entrerriano)