El equipo de Martín Pascal tuvo su actuación más floja de la temporada con apenas un 8% de efectividad en triples y 44% en tiros libres. Además, ningún jugador alcanzó el doble dígito en el goleo, lo que le impidió estirar su racha ganadora. Pese al traspié, se mantiene tercero en la Conferencia Sur y el próximo miércoles recibirá al escolta Gimnasia y Esgrima en el “Bértora”.

Central tuvo, quizás, su inicio más flojo de la temporada en Avellaneda, ya que no logró imponer de entrada su habitual solidez defensiva y Racing sacó ventajas en el juego interior con el paraguayo López Allebrandt y el venezolano Fuenmayor, sumado al aporte de Rosende desde el perímetro. Esa superioridad también se reflejó en la lucha por los rebotes, donde La Academia dominó con claridad (8-0).

En el goleo, el local construyó parciales de 12-3 y 15-6 hasta que el equipo de Martín Pascal ajustó en defensa y encontró respuestas para correr la cancha con Pividori, además de un buen ingreso del capitán Mario Ghersetti, que aportó puntos en la pintura. De ese modo, Central cerró el primer cuarto con un pasaje favorable de 8-0 que le permitió quedar apenas un punto abajo, en un período que estuvo interrumpido durante varios minutos por un corte de luz en el polideportivo racinguista.

En el segundo capítulo, el rojinegro logró contener mejor el goleo interior de su rival, aunque el conjunto local mantuvo una producción ofensiva similar a la del primer chico. En ataque, en cambio, Central no estuvo lúcido, especialmente desde el perímetro, donde apenas convirtió un triple en 13 intentos durante todo el primer tiempo. Aun con esa baja eficacia, la visita se fue al descanso largo solo cuatro puntos abajo.

Puede interesarte

El tercer cuarto fue flojo para ambos equipos. Racing llegó a estirar la diferencia a once puntos (38-27), de la mano de Fuenmayor en la zona interior y algunos aportes de Thiago López desde el perímetro, pero rápidamente se apagó en ataque. Central, en tanto, fue de menor a mayor: tardó más de dos minutos en anotar sus primeros puntos del parcial, mostró bajísimos porcentajes desde la línea y recién en los últimos cinco minutos, con otro buen ingreso de Ghersetti, logró acortar la distancia a seis. Así, llegó al último cuarto en partido, más por la irregularidad del partido que por méritos propios.

En el segmento final, Central intentó achicar la diferencia desde la energía de Cristian Pérez, Lautaro Pividori y Juan Siboldi, con sus rompimientos desde el perímetro, pero al equipo no le salió nada en ataque. Si bien logró dejar a Racing en 65 puntos -tal como había planificado en la previa, según había anticipado su capitán Mario Ghersetti-, el local sentenció la historia en el ecuador del parcial al estirar la ventaja a 17 (65-48) y encaminarse a una victoria cómoda. Además, le cortó una importante racha de siete triunfos en fila al rojinegro, que ahora buscará recuperarse ante Gimnasia y Esgrima La Plata, uno de los candidatos de la Conferencia Sur.

-Síntesis-

65-52

Racing Club: Galo Terrara 9, Tiago López 9, Rafael Rosende 9, Fernando Fuenmayor 17 y Néstor López Allebrandt 3 (fi), Matías Núñez 6, Luciano Silva 2, José Torrens 4 y Mariano Fernández Gago 6. Entrenador: Juan Pablo Boadaz.

Central Entrerriano: Lautaro Pividori 9, Cristian Zenclussen 4, Nicolás Reynoso 6, Aquiles Montani Wortzel 7 y Johu Castillo 4 (fi), Cristian Pérez 4, Marcos Panozzo 4, Mario Ghersetti 8, Juan Siboldi 6 y Benjamín Lado 0. Entrenador: Martín Pascal.

Parciales: 15-14, 30-26 y 44-37.

Árbitros: Raúl Lorenzo y Florencia Benzer.

Comisionado Técnico: Diego González

Estadio: C. D. Racing.

Principales posiciones

Conferencia Sur

1° Provincial (Rosario) 20pj. 16pg. 4pp. 36pts.

2° Gimnasia y Esgrima (LP) 16pj. 12pg. 4pp. 28pts.

3° Central Entrerriano 18pj. 12pg. 6pp. 30pts.

4° La Unión (Colón) 18pj. 12pg. 6pp. 30pts.

5°Pico Fútbol Club 18pj. 12pg. 6pp. 30pts