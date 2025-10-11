En el marco de la “Copa Ciudad de Amigos”, organizado por el club Santa Rosa de Chajarí, Central Entrerriano sumó su primer amistoso de pretemporada. Fue ante Comunicaciones de Mercedes, quien, en un desarrollo parejo e intenso, se quedó con la victoria por 71 a 69.

El equipo dirigido por Martín Pascal se impuso en los dos primeros cuartos (21-14 y 36-35). Pero el conjunto correntino pasó al frente en al cierre del tercero (53-52) y se llevó el triunfo por un doble.

Mario Ghersetti fue el máximo anotador de Central con 23 puntos, seguido por Aquiles Montani con 11 y Justo Catalín con 10. Completaron el goleo del equipo el ecuatoriano Johu Castillo (7), Benjamín Lado (6), Lautaro Pividori (5), Juan Siboldi (3), Cristian Pérez (2) y Tomás Caballero (2).

La formación inicial que dispuso Martín Pascal fue con: Pividori, Catalín, Montani y Ghersetti.

El viernes 17 (local) y el viernes (24), el conjunto rojinegro se medirá con La Unión de Colón, en lo que serán sus dos últimos amistosos, previo a su debut en la Liga Argentina de Básquet, el lunes 3 de noviembre, frente a Deportivo Viedma en el “Bértora”.