Central Entrerriano estiró su gran momento en la temporada y alcanzó su vigésima primera victoria en la fase regular (ganó 16 de los últimos 18 juegos), para quedar a un paso de asegurarse la clasificación directa a los playoffs.

El equipo dirigido por Martín Pascal se impuso sobre Centenario de Venado Tuerto 84 a 79, con parciales de 22-16, 43-37 y 58-51, y sumó su decimotercera victoria consecutiva en el “José María Bértora” (su única derrota fue ante Racing de Avellaneda en la segunda presentación).

Johu Castillo y Aquiles Montani Wortzel fueron los jugadores más determinantes en el triunfo rojinegro. El interno ecuatoriano terminó como goleador del partido con 25 puntos (16 en el primer tiempo), mientras que el alero santafesino aportó 22 unidades, producto de cinco triples. Ambos también se destacaron en el rubro rebotes, con seis cada uno.

Aquiles Montani fue clave en los triples (5/14) para destrabar un partido parejo. Crédito: Mauricio Ríos - MR Fotografía.

Con este triunfo, el rojinegro ratificó su gran momento en el tramo decisivo de la fase regular y se mantiene firme en lo más alto de la Conferencia Sur, consolidándose como candidato de cara a los playoffs de la temporada.

Central emprenderá el próximo miércoles viaje rumbo a Bahía Blanca para afrontar la última gira de la fase regular. El jueves visitará a Villa Mitre, el sábado 21 a Deportivo Viedma y el lunes 23 a Pico Fútbol Club.

-Síntesis-

84-79

Central Entrerriano: Lautaro Pividori 6, Cristian Zenclussen 0, Nicolás Reynoso 7, Aquiles Montani Wortzel 22 y Johu Castillo 25 (fi), Cristian Pérez 4, Marcos Panozzo 10, Mario Ghersetti 8, Juan Siboldi 2 y Benjamín Lado. Entrenador: Martín Pascal.

Centenario (VT): Gaspar Ruiz 11, Jeremías Cardona 6, Lucio Castellani 15, Tirell Brown II 9 y Matías Aristu 20 (fi) Farid Celador 4, Juan Cruz Kusnier 7, Juan Bautista Jordán 7 y Laureano Zalio 0. Entrenador: Fernando Aguilar.

Parciales: 22-16, 43-37 y 58-51

Árbitros: Roberto Smith y Raúl Lorenzo.

Estadio: J.M. Bértora.