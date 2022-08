Central arrancó mejor posicionado, con Pividori controlando el juego y Nahuel Revello anotando cerca del aro, pero no tuvo claridad para poder aprovechar que Luciano tuvo pasajes erráticos. Apenas un par de conversiones de Fabricius, que se empezó a perfilar como la principal vía de gol de los de Urdinarrain, fueron lo destacado en los visitantes, que tuvieron que rotar cuando se cargaron de faltas Scistri y el chaqueño Torres.

Central amenazó con despegarse, pero estuvo bajo en sus porcentajes de tiro, por eso Luciano reaccionó de la mano de Fabricius y con un buen ingreso al partido de Tomás Revello, los visitantes achicaron la diferencia ante un bajón en el juego de Central, para llegar al cierre del cuarto inicial al frente 18-17.

En el segundo cuarto Central quiso hundir la pelota para que Nahuel Revello y Benítez Gavilán desnivelen en el poste bajo, sin embargo mantuvo los bajos porcentajes de eficacia y Luciano aprovechó con una corrida de Fabricius y otra de Tomás Revello para mantenerse arriba. Sin embargo la reacción de Central fue oportuna, de la mano de Pividori, con el goleo de Revello adentro y un correcto aporte de Martín Fagalde y Knecht, el Rojinegro fue acomodando las cosas.

Luciano necesitó mucho de Fabricius para poder convertir, cuando el escolta estuvo bien defendido las cosas se complicaron para los visitantes, que vieron como Central mejoró en su juego y de la mano de Revello se colocó arriba al cabo de un intenso primer tiempo 37-31.

El quiebre del partido vino en el tercer cuarto, porque Central mejoró sus porcentajes y aprovechó un bache profundo de Luciano para pasar a controlar el partido. Aparecieron las bombas de Pividori y Fagalde, también el juvenil Salcedo aportó un triple y Nahuel Revello junto a Benítez Gavilán dominaron el poste bajo. Luciano sintió el impacto, bien controlados Fabricius y Marchetti en el perímetro y sin encontrar aportes de lo tucumanos Scistri y Briceño, las cosas empezaron a complicarse para los dirigidos por Javier Boero.



Central supo que era el momento y lo aprovechó, fue estirando la ventaja y no dejó lugar a las dudas, con un parcial de 21-5 acomodó las cosas y entró con una buena diferencia a jugar el último cuarto.

En los últimos diez minutos el equipo de Díaz Vélez rotó el balón, buscó buenas opciones de tiro y con la diferencia a favor, el DT pudo hacer jugar a los 12 jugadores y dosificar los minutos en cancha, especialmente de los titulares. Central no dejó dudas, sumó su segunda victoria del torneo y empezó a mostrar puntos altos en su juego y una sensible mejoría en su defensa para poder quedase con un triunfo casi sin oposición.

FICHA

Central Entrerriano 79

L. Pividori 9, M. Fagalde 6, A. Knecht 4, C. Benítez Gavilán 16, N. Revello 21 (FI) E. Fagalde 2, S. Challió 6, S. Bernasconi 5, M. Leite 5, B. Salcedo 5, E. Giménez 0, L. García Lasco 0. Entrenador: Gerónimo Díaz Vélez

Luis Luciano 53

I. Brunz 0, T. Fabricius 31, Z. Martínez 2, E. Scistri 4, J. Briceño 2 (FI) N. Marchetti 1, T. Revello 12, N. Torres 3. Entrenador: Javier Boero

Estadio: Lucio Martínez Garbino

Parciales: 17-18; 37-31; 58-36

Árbitros: Lucas Moreno y Francisco Ratto