Central reaccionó a tiempo, venció a San José y mantiene sus chances

El Rojinegro volvió a jugar un flojo primer cuarto, desconcentrado en defensa, permitiendo cortes directos al canasto por parte de Gómez y Quarroz, mientras que en ataque estuvo trabado, no encontró a Gastón Córdoba, los primeros tiros a distancia fueron bien tomados pero no entraron, por eso no sorprendió que el control del partido esté en manos de San José.

Los de Amden apostaron a cerrar su defensa y a depositar sus intenciones ofensivas en las manos de Quarroz a distancia y Gómez con sus rompimientos al canasto, sacando buen rédito y dominando a un apático Central, que no encontró la forma y se fue al descanso abajo 23-14.

La reacción de Central vino desde la defensa, con buenos ingresos de Puebla y Jovanovic a clausurar los intentos de rompimiento de su rival. Además, apareció Peruchena con un par de bombas, Manu Gómez recuperó su juego intenso y el partido empezó a equilibrarse. San José se mostró quejoso por algunos pitazos, Ravina sumó tres faltas y fue a la banca y la fluidez que había mostrado el equipo visitante no fue la misma, por eso Central aprovechó para atropellar y colocarse en partido.

Con Gómez y Peruchena empujando, buenos pasajes de Lado y Puebla, el Rojinegro equilibró las cosas, soportó el palo por palo y llegó al cierre del primer tiempo con una imagen muy mejorada. Un golazo de Manu Gómez sobre la chicharra dejó las cosas 43-41 para Central al cabo del segundo parcial.

El tercer cuarto fue palo y palo, los dos alternaron buenos pasajes con algunos baches importantes y dentro de un panorama de extrema paridad, Central logró acomodarse en el juego, con un par de triples importantes de Alejo Díaz y con Manu Gómez asumiendo protagonismo en ofensiva, convirtiéndose en el motor del equipo y contagiando a sus compañeros.

San José extrañó por momentos a Quarroz y Gómez Etchechurre, apareció Alfonzo con un par de rompimientos, Ravina volvió al juego y aportó su oficio, pero Central logró acomodar las cosas, con un pasaje importante de Córdoba y un par de genialidades de Manu Gómez para llegar al último descanso con ventaja 74-64 aprovechando su momento.

En el cuarto final San José echó lo que le quedaba, con Sinconi y Ravina sacando l cara, alguna buena aparición de Gómez Etchechurre, pero sin la preponderancia del primer tiempo de Quarroz, bien controlado por la defensa de Central. El Rojinegro mantuvo la intensidad defensiva y en ataque tuvo a Peruchena junto a Manu Gómez como estandartes, sabiendo de la lesión de Benítez Gavilán y perdiendo por faltas a Zenclussen y Córdoba.

Igualmente, con Alejo Díaz sumando buenos minutos y con el oficio de Gómez y Peruchena, los de Panizza sacaron adelante un partido bravísimo que los mantiene con chances para la jornada final.

FICHA

Central Entrerriano 94

M. Gómez 27, M. Lado 9, D. Peruchena 25, G. Córdoba 10, C. Benítez Gavilán 2 (FI) S. Puebla 4, A. Díaz 6, C. Zenclussen 5, M. Jovanovic 6. Entrenador: Mariano Panizza

San José 85

T. Gómez Etchechurre 29, A. Silva 0, L. Quarroz 23, S. Ravina 10, T. Leuze 4 (FI) M. Laurido 0, V. Cot 0, L. Alfonzo 12. G. Sinconi 7. Entrenador: Martín Andem

Parciales: 14-23; 43-41; 74-64

Árbitros: R. Barón, D. Ortiz, M. Cáceres

CÓMO SE DEFINE

A las 11 jugarán San José contra Colón de Corrientes y dependiendo de ese resultado, Central Entrerriano a las 13.30 se medirá contra Comunicaciones obligado a ganar. En caso que ganen los correntinos el primer juego, Central además deberá ganar por una diferencia superior a los 13 puntos para poder clasificar.