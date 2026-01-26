Central Entrerriano atraviesa su mejor momento en la temporada, suma seis victorias seguidas, escaló a la segunda posición y viene de vencer el jueves pasado al puntero Provincial de Rosario, también en el “Bértora”.

El equipo de Martín Pascal mostró carácter y entrega además de la jerarquía técnica de sus jugadores, y superó al conjunto rosarino por 87 a 83, con una gran remontada anímica para dar vuelta una desventaja de ocho puntos desde el cierre del penúltimo cuarto.

El rojinegro mostró en los últimos diez minutos de ese juego su característica intensidad y solidez defensiva, que se combinó con un gran trabajo en ataque de Cristian Pérez, Cristian Zenclussen y Juan Siboldi, para quedarse con un triunfazo ante el mejor equipo de la Conferencia Sur.

Puede interesarte

Además, Central no pudo afrontar los tres últimos partidos con el plantel completo, ya que todavía el capitán Mario Ghersetti no se recuperó 100% de un desgarro y no sumó minutos ante Provincial. Mientras que el que si volvió después de dos partidos ausentes fue el escolta Nicolás Reynoso, tras recibir el alta médica, después de sufrir una fractura de tabique el pasado 9 de enero, en virtud de la victoria contra Villa Mitre.

Los de Gualeguaychú suman cuatro triunfos en igual cantidad de presentaciones en el año y seis de manera consecutiva, tras los dos que obtuvo como visitante en el cierre del 2025. Deportivo Norte, por su parte, es la contracara, ya que apenas acumula cuatro éxitos, pero en toda la temporada y marcha último en la Conferencia Sur, con 14 derrotas en 18 presentaciones.

Cabe recordar que, Central ganó cuatro partidos de visitante la temporada y el primero de ellos fue en Armstrong, frente a Deportivo Norte, por 88 a 81, en doble tiempo suplementario.