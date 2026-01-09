Desde las 22 horas, en el estadio “José María Bértora”, Central Entrerriano se enfrentará a Villa Mitre de Bahía Blanca, en la continuidad de la fase regular de la Liga Argentina de Básquet.

El conjunto rojinegro, que cerró el 2025 con dos victorias de visitante, empezará el nuevo año con dos presentaciones de local, en su afán por escalar posiciones en la Conferencia Sur y meterse de lleno en la lucha de clasificación a los playoffs.

El plantel de Central regresó a los entrenamientos el sábado pasado y lo hizo con los mismos nombres que inició la pretemporada, es decir sin bajas ni caras nuevas para el segundo tramo del torneo.

Los dirigidos por Martín Pascal llevan disputados 12 partidos en la fase regular, con un registro de 7 victorias y 5 derrotas, récord positivo que lo ubican séptimo en la “Sur”, a cuatro del líder Provincial de Rosario (11-2).

Por su parte, Villa Mitre de Bahía Blanca tuvo una primera parte de temporada irregular y suma cuatro triunfos en diez presentaciones, posicionándose 12° sobre 17 equipos.

Entre los jugadores más conocidos y experimentados del elenco bahiense se encuentran el pivote Franco Pennacchiotti (15.1 puntos de promedio) y el escolta Federico Harina (13.4).

Ambos basquetbolistas integraron el equipo de Villa Mitre que enfrentó a Central Entrerriano en la final del Torneo Federal 2018/19, cuyo título -con los dos ya ascendidos- quedó en poder del rojinegro.