Central recibe a Regatas Uruguay abriendo una serie prometedora

Desde las 21.30 en el Bértora, Central irá en busca del primer punto de la serie ante los Celestes, que buscarán repetir el triunfo conseguido en fase regular ante los de Panizza. Hay gran expectativa por el choque entre los dos mejores equipos entrerrianos del torneo. Central buscará dar el primer paso en la serie ante Regatas Uruguay, con el objetivo de fortalecerse en su cancha para poder tomar ventaja ante un durísimo rival. En el arranque de la serie de cuartos de final por la Conferencia Norte, el Rojinegro tendrá un duro escollo en el equipo uruguayense, que fue el único que pudo ganarle en su cancha durante la fase regular (89-94), además de conseguir también un triunfo en Concepción (72-70) en el reinicio del torneo tras el receso de fin de año. Central viene de barrer a AMAD de Goya mostrando buenos momentos de juego, principalmente en defensa, sin permitir que su rival supere los 76 puntos en ninguno de los tres juegos y con producciones sumamente interesantes en el plano ofensivo, especialmente de parte de los cinco titulares, que acumularon mayor cantidad de minutos en relación a juegos anteriores y respondieron con eficacia. Regatas, por su parte, sacó del camino a Sarmiento de Formosa en cuatro partidos, con un triunfo agónico en el cuarto encuentro, que le valió cerrar la serie sin necesidad de llegar a quinto juego. Por características en sus jugadores y por forma de juego, Regatas asoma como un rival de sumo cuidado para Central, dado que tiene personal como para poder complicarle las cosas al equipo de Mariano Panizza. Con jugadores de experiencia como Baeza en la base, Cognini en el perímetro y el capitán Mendoza y Saavedra en el juego interior, los dirigidos por Santiago Rimoldi saben la forma en la que podrán complicar a Central, especialmente si eligen hundir la pelota en el poste bajo para que Mendoza y Saavedra junto con el chaqueño Heredia busquen imponer su juego físico y tratando de cargar de faltas a los internos de Central. En el perímetro, con la velocidad e Baeza y Agustín Aguirre, más el buen tiro a distancia de Cognini y los minutos siempre importantes que suma el juvenil Juan Boffelli, hacen que los uruguayenses puedan esperanzarse con generarle complicaciones a Central, tal como ocurrió en el juego de la fase regular que Regatas terminó ganando en el Bértora. Para Central volverá a ser fundamental poder imponer su defensa sobre los Celestes. Negarle el juego rápido y aguantar con solidez cuando Regatas ponga la pelota en la zona interior, sabiendo que cualquier posibilidad de recupero de balón, se convertirá en ataque rápido por parte de Central, que tiene jugadores en un gran presente y que además, saben perfectamente que parten con la chapa de candidatos en la serie.La dirigencia de Central confirmó que las plateas se venderán en forma anticipada de 12 a 13.30 de hoy por Secretaría del Club, con un costo de $ 250 para Socios y $ 280 para No Socios. Las generales se comprarán directamente por boletería desde las 19, a un valor de $ 150 los Socios, $ 180 los No Socios y $ 100 los Menores, en tanto que Socios de Central menores de 17 años, abonarán 50 pesos en concepto de seguro.Conferencia Norte Central Entrerriano – Regatas Uruguay (Árbitros: A. Aramayo y G. Estigarribia) Atalaya de Rosario – Atlético Saladas (Árbitros: G. Grondona y M. Ibáñez) San Martín CC – Atlético Tala (Árbitros: J. Caamaño y A. Costa) Talleres Tafí Viejo – El Tribuno (Árbitros: M. Pérez y G. Martínez) Conferencia Sur Lanús - Los Indios de Moreno (Árbitros: E. Macías y R. Barón) Villa Mitre BB – Independiente de Oliva (Árbitros: R. Abelardo y A. Bisset) Atlético Pilar – Zárate Básquet (Árbitros: N. Raggio y L. Mozzoni) Club Bell – Ramos Mejía LTC (Árbitros: M. Prado y C. Montoya)