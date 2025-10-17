Central Entrerriano recibirá este viernes, desde las 21.30, a La Unión de Colón, en un interesante amistoso de pretemporada por varias aristas: el equipo dirigido por Martín Pascal se volverá a presentar ante su público, después de haber logrado el ascenso y título de la Liga Federal hace tres meses. Además, se medirá ante su clásico de la región y será la única presentación que tendrá como local, antes del debut en la Liga Argentina, el domingo 2 de noviembre ante Deportivo Viedma.

El conjunto rojinegro viene de disputar hace semana su primer amistoso de los tres que programó para esta pretemporada. En Chajarí, en el marco de la “Copa Ciudad de Amigos”, perdió ante Comunicaciones de Mercedes (equipo que también se prepara para la Liga Argentina) por 71-69.

En dicho encuentro, Martín Pascal presentó a sus caras nuevas: el escolta Justo Catalín y el interno ecuatoriano Johu Castillo, quienes anotaron 10 y 7 puntos respectivamente. La otra buena noticia fue la reaparición del inoxidable pivote Mario Ghersetti, quien en su regreso al equipo fue el goleador con 23 conversiones.

Esta noche, Central continuará con su puesta a punto de cara a la competencia oficial, que marcará su regreso a la Liga Argentina después de 6 años. Pero antes tendrá un último amistoso de pretemporada: la revancha contra La Unión, el viernes 24, en el estadio Carlos Delasoie de Colón.

Cuántos cuesta la entrada para el amistoso de hoy

La dirigencia de Central Entrerriano dio a conocer los precios de la entrada para el partido contra La Unión. Las plateas tendrá un valor de 10.000pesos (socios) y 12.000 (no socios), mientras que la popular 6.000 (socios) y 8.000 (no socios).