El plantel de Central Entrerriano se reencontrará este sábado, desde las 10, en el estadio José María Bértora, para iniciar la preparación de cara a la reanudación de la Liga Argentina de Básquet. El equipo rojinegro volverá a la competencia oficial el próximo viernes, cuando reciba a Villa Mitre, y 48 horas después hará lo propio frente a Pergamino Básquet.

Tras un receso de casi tres semanas por las Fiestas, Central retoma la actividad luego de un muy buen inicio de temporada, en el que cerró la primera parte de la fase regular con un balance de siete victorias y cinco derrotas.

De cara al reinicio, el conjunto rojinegro no presenta bajas ni incorporaciones, ya que se mantiene el mismo plantel que comenzó la pretemporada el 22 de septiembre. La dirigencia y el entrenador Martín Pascal evaluaron hasta los últimos días de diciembre -fecha límite para completar los planteles- la posibilidad de sumar una ficha U21, aunque finalmente se resolvió no incorporar refuerzos al no encontrar un jugador que se adapte a la idea de juego del cuerpo técnico.

En cuanto a la planificación, los entrenamientos continuarán este sábado por la noche y, a partir del lunes y hasta el viernes, día del reestreno, las prácticas se distribuirán entre turnos matutinos y nocturnos, con algunas jornadas de doble turno.

Cabe recordar que Central Entrerriano disputó hasta el momento 12 partidos en la temporada -cinco como local y siete como visitante-, con un registro de siete triunfos y cinco derrotas, números que lo ubican en el séptimo puesto de la Conferencia Norte, entre 17 equipos.