Central Entrerriano ratificó una vez más su poderío en inferiores y coronó un excelente 2025: se consagró campeón en cinco de las seis divisiones que conforman la zona 1 de la Liga Departamental de Fútbol local, mientras que fue subcampeón en la restante.

El cierre de temporada se dio anoche en el Estadio Municipal con las definiciones en 2012, 2011 y Sub 17; todas fueron protagonizadas por el rojinegro y Juventud Unida.

La jornada comenzó con la final en la división 2012, que fue la única que se resolvió en tiempo regular, con el triunfo de Central Entrerriano por 1-0, gracias al gol de Hugo Cedrés.

Luego fue el turno de la definición en 2011, en la cual después de un empate 0-0, la categoría dirigida por Sebastián “Cacho” Procura se impuso por penales 4 a 2, con una gran actuación del arquero Bautista Márquez, que contuvo dos remates.

Central coronó una jornada y una temporada perfecta con la final en Sub 17, que después de arrancar abajo en el marcador y llegar a la igualdad a través de Bautista Piaggio (1-1), se quedó con el título por la victoria 3-0 en la definición desde los “12 pasos”.

De esa manera, el conjunto rojinegro cerró el 2025 como campeón en Sub 17, 2011, 2012, 2013 y y 2014, a lo que se le suma el subcampeonato en 2010, que lo tuvo como ganador de ambos torneos al club Sarmiento.