Tras imponerse en la primera final como local por 13 puntos, Central Entrerriano volvió a vencer a Neptunia -esta vez en el estadio Marangatú- por 74 a 55 y se consagró campeón invicto del Torneo Asociativo U17, que organiza la Asociación Departamental de Básquet de Gualeguaychú.

Nahir Martínez fue la gran figura del juego con 22 puntos y 7 rebotes, además de ser el único jugador del equipo ganador en superar los dos dígitos en el goleo. Por su parte, Cristhian Sánchez Álvarez y Dardo Boari aportaron 9 tantos cada uno. En el tricolor, se destacó Segundo García Bonzón con 11.

De esta manera, Central Entrerriano cerró la temporada con dos títulos en U17: campeón invicto asociativo y también provincial.

Campeones y Subcampeones – Temporada 2025

U11: 1º Neptunia y 2º Racing.

U13: 1º Neptunia y 2º Racing.

U15: 1º Neptunia y 2º Central Entrerriano

U17: 1º Central Entrerriano y 2º Neptunia.

U19: 1º Central Entrerriano y 2º BH de Gualeguay

Fotos: Felipe Espino - Prensa ADBG