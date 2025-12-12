BÁSQUET DE FORMATIVAS
Central se consagró campeón invicto del Torneo Asociativo U17
Volvió a derrotar a Neptunia en la final y cerró la temporada con 16 triunfos en igual cantidad de presentaciones. Además, ganó la Liga Provincial este año, también sin perder un solo juego.
Tras imponerse en la primera final como local por 13 puntos, Central Entrerriano volvió a vencer a Neptunia -esta vez en el estadio Marangatú- por 74 a 55 y se consagró campeón invicto del Torneo Asociativo U17, que organiza la Asociación Departamental de Básquet de Gualeguaychú.
Nahir Martínez fue la gran figura del juego con 22 puntos y 7 rebotes, además de ser el único jugador del equipo ganador en superar los dos dígitos en el goleo. Por su parte, Cristhian Sánchez Álvarez y Dardo Boari aportaron 9 tantos cada uno. En el tricolor, se destacó Segundo García Bonzón con 11.
De esta manera, Central Entrerriano cerró la temporada con dos títulos en U17: campeón invicto asociativo y también provincial.
Campeones y Subcampeones – Temporada 2025
U11: 1º Neptunia y 2º Racing.
U13: 1º Neptunia y 2º Racing.
U15: 1º Neptunia y 2º Central Entrerriano
U17: 1º Central Entrerriano y 2º Neptunia.
U19: 1º Central Entrerriano y 2º BH de Gualeguay
Fotos: Felipe Espino - Prensa ADBG