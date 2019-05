Central se quedó sin cierre, Regatas en la prórroga y estiró la serie

El Rojinegro tuvo para ganarlo en el tiempo regular, pero un triple de Baeza mandó la definición a suplementario, donde Celeste fue mejor y con una decisiva aparición de Herrera terminó encontrando las respuestas para ganar el juego y achicar la diferencia en la serie.Daniel Serorena Se le escapó de las manos de Central. En un partido raro, cambiante y con un flojo cierre del Rojinegro, el equipo de la ciudad perdió 77-73 en tiempo suplementario ante Regatas, luego de empatar en 63 y no pudo cerrar la serie. Fue un partido muy distinto a los dos jugados en Gualeguaychú. Si bien Regatas buscó siempre jugar pelotas interiores para desnivelar con Mendoza y Saavedra, la defensa de Central ofreció otras respuestas y el equipo local, si bien estuvo arriba en el marcador, no dominó como lo hizo en algunos pasajes en el Bértora. Del lado de Central, de nuevo Bernasconi fue la llave de la ofensiva, ganando el duelo contra los internos de Regatas, aunque el rojinegro tuvo una floja noche en el perímetro, tiró mucho y metió poco, por eso el primer cuarto favoreció a Regatas que hizo algo mejor las cosas 20-17. Central mejoró su defensa interior en el segundo cuarto y eso le permitió colocarse en juego, siempre con Bernasconi como principal argumento de ataque, con un par de buenas apariciones de Gastón Córdoba y un correcto ingreso al juego de Ledesma cuando el entrenador le dio descanso al pivot titular. Regatas no tuvo la misma preponderancia de Facundo Mendoza, el pivot estuvo ben defendido y el goleo de los locales pasó por las manos de un empeñoso Saavedra y un triple de Pérez Disalvo que mantuvieron adelante a los de Rimoldi, en un trámite de juego mucho más cerrado y con más errores de ambos lados. Pese a una noche complicada de Forastieri y Ludueña, Central se arregló bien en ofensiva, Fernández se adueñó de las ofensivas, Bernasconi volvió al juego para ofrecer segundas y terceras intenciones con su enorme presencia en la pintura y, dentro de un trámite parejo y con muchos errores, llegaron al descanso largo con Regatas arriba apenas por un punto: 36-35. En el tercer cuarto Central defendió con notable intensidad, forzó permanentes errores de Regatas que no encontró a Mendoza adentro y tampoco tuvo respuestas en el juego perimetral. Los locales pasaron casi 4 minutos sin convertir, aunque Central no tuvo posibilidades de estirar la diferencia, si bien pasó al frente con un buen Fernández en la conducción y Bernasconi como dueño absoluto de la pintura, el equipo de Panizza dejó con vida a Regatas, que reaccionó con un triple de Pérez Disalvo, algo de Cognini y Baeza. Central jugó mejor pero no fue contundente como en el partido anterior, siguió fallando mucho a distancia (5 de 36 en el partido en triples), no pudo gravitar con Madera y Forastieri, dependiendo demasiado de Bernasconi adentro. El pivot siempre aportó soluciones, pero cuando parecía que Central tenía todo para quebrar a su rival, dos corridas de Pérez Disalvo achicaron la diferencia y Regatas cerró a tiro 43-47 cuando fueron al último cuarto. En el amanecer del parcial decisivo, Central mantuvo su defensa y en ofensiva pareció despegarse, con un gran pasaje de Fernández y Bernasconi imparable (30 puntos y 9 rebotes en el partido), llegando a sacar 12 puntos y dando la sensación de que encaminaba la victoria. Pero se quedó sin cierre y Regatas sacó la cara, dos triples de Cognini, un par de buenas defensas y una conversión de Mendoza adentro, devolvieron la esperanza a los locales, que achicaron y atacaron con 48 segundos y tres puntos abajo. Pese a una buena defensa de Central, un bombazo de Baeza, muy incómodo y sobre la marca, empató el partido en 63. Central atacó dos veces para ganarlo pero seleccionó mal los tiros y fueron a la prórroga. En e alargue Regatas se plantó mejor, Cognini y Mendoza aguantaron la estocada de Central y Herrera clavó un triple para sostener arriba a los locales. Pese a que Central reaccionó con Bernasconi desde la línea y con un doble de Capponi, un nuevo triple del chaqueño Herrera devolvió al frete a los locales, que en el final defendieron mejor y obligaron a Central a tirar muy forzado para quedarse con la victoria. Fue 77-73 en suplementario para Regatas, que encontró fuerzas de flaquezas y sigue convida. Central lamentó una pésima noche en triples y un mal cierre, sigue arriba en la serie y mañana buscará cerrar la misma. FICHA Regatas Uruguay 77 J. Baeza 14 A. Aguirre 3 J. Cognini 17 F. Mendoza 10 G. Saavedra 11 P. Pérez Disalvo 8 F. Herrera 11 J.. Boffelli 3 DT: Santiago Rimoldi Central Entrerriano 73 I. Fernández 14 A. Forastieri 2 A. Madera 5 G. Córdoba 9 S. Bernasconi 30 N. Ledesma 7 L. Cappni 6 T. Ludueña 0 M. Caire 0 DT: Mariano Panizza Estadio: Juan José Garro – Parciales: 20-17; 36-35; 43-47; 63-63 – Árbitros: G. Grondona y E. Raboy