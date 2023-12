Central jugó un buen partido, defendió con intensidad y tuvo claridad en sus ofensivas, desde el trabajo de Nieto y Pérez en el perímetro, mientras que los Sureños depositaron sus expectativas ofensivas en las manos de Matías Novello y el pivot gualeguaychuense respondió con creces. De sus manos salieron puntos y asistencias para que Parque Sur lastime cerca del canasto, pero Central tenía otras intenciones, Alejo Díaz aportó un buen pasaje junto a Dreiling para que el Rojinegro cierre 17-15 al cabo del primer cuarto.

En el segundo parcial los dos cambiaron ataque por ataque y regalaron un partido abierto y entretenido para mirar. De la mano de Novello, Parque Sur ganó presencia interior y generó situaciones de conversión o faltas cerca del aro, mientras que Central, con un buen pasaje de Zielinsky, que anotó tres triples y un par de corridas de Nieto y Dreiling, mantuvo su claridad ofensiva para sostenerse en el juego.

En Parque también apareció Ferraro como un buen complemento para Novello, que metió 21 puntos en el primer tiempo y fue quien lideró la ofensiva de los de René Richard. Sin embargo, Central no claudicó en su intención de atacar con firmeza y con Zielinsky encendido junto a Dreiling, termino igualando en 41 el primer tiempo.

En el tercer cuarto los dos tuvieron baches y de a poco, comenzó a hacerse sentir el trabajo de la terna arbitral, que sin errores groseros, pero con una clara tendencia de sancionar faltas que complicaron a Central, mientras que del otro lado, situaciones similares no tuvieron la misma sanción. Entonces no sorprendió que el Rojinegro se cargue de faltas y Parque Sur desde la línea empiece a marcar diferencia, esta vez sin el aporte de novello que no anotó en el tercero, pero con buenos momentos de Carnovale y Arrebillaga, sumado a un par de dobles de Dellavedova, se fue arriba 60-55 al cabo del tercero.

En el inicio del cuarto final, Parque Sur metió una corrida 6-0 que empezó a torcer la balanza a su favor, Novello volvió a lastimar, Dellavedova clavó un triple y Arrebillaga otra bomba que despegaron a los locales. Central empezó a tener problemas para convertir y fue perdiendo la paciencia, un poco con razón ante la pasividad arbitral para sancionar (15 faltas de Parque Sur contra 27 del Rojinegro), pero fundamentalmente perdió la claridad en sus ataques.

Los locales sacaron 12 puntos y manejaron el juego, que tuvo algunos encontronazos con sanciones de técnicas y antideportivas para ambos lados. Pero el juego estaba liquidado, Parque manejó mejor las situaciones de presión y en el final lastimó a Central, que se quedó sin combustible para poder pelear hasta el final.

FICHA

Parque Sur 87

G. Devallavedova 13, J. Herrera 8, T. Arrbillaga 10, A. Carnovale 14, M. Novello 29 (FI) J. Meyer 0, A. Luter 0, F. Torres 0, T. Ferraro 13. Entrenador: René Richard

Central Entrerriano 69

C. Pérez 8, N. Nieto 12, A. Díaz 10, J. Dreiling 12, F. Di Meo 3 (FI) M. Fagalde 6, B. Giacone 2, A. Zielinsky 16. Entrenador: Mariano Panizza.

Estadio: Puerto Viejo

Parciales: 15-17; 41-41; 60-55

Árbitros: E. Corradini, L. Moreno y C. Páez.

EL DATO

Regatas Uruguay se quedó con un triunfo tremendo con un triple de Pedro Amorós a falta de 12 segundos, venciendo 66-65 a Sportivo San Salvador en un juego cerradísimo. Ignacio García de Rogattis con 17 fue el goleador de los Celestes, mintras que Gonzalo Pryszczuk con 14 se destacó en Sportivo.

En las series que definieron los dos ascensos, BH derrotó con mucho esfuerzo a San José 82-77 con 22 puntos de Ignacio Clarís y 20 de Sebastián Bernasconi como figuras salientes, mientras que Hugo Raggi anotó 17 y Agustín D’Andrea y Francisco Gaytán 16 en Sanjo.

En tanto, Bancario goleó 82-60 a Ferro de Concordia y también abrochó la clasificación, con 18 puntos de Augusto Confalonieri, 16 de Leandro Gerez y Luciano Tantos, mientras que Pablo Moreyra marcó 18 en Ferro.