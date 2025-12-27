Central Entrerriano tuvo un buen inicio de temporada en su regreso a la Liga Argentina de Básquet y se ubica séptimo -sobre 17 equipos- en la Conferencia Sur, con un 58,3% de efectividad producto de siete triunfos. Ese rendimiento se divide en un 80% jugando como local y un 42,9% en condición de visitante.

El rojinegro disputó hasta el momento cinco encuentros en su estadio José María Bértora, donde logró cuatro victorias (Deportivo Viedma, Unión de Mar del Plata, Lanús y Quilmes de Mar del Plata) y una derrota frente a Racing de Avellaneda.

En tanto que fuera de casa sumó tres triunfos (Deportivo Norte de Armstrong, Pergamino Básquet y Ciclista de Junín) y cuatro caídas (Provincial de Rosario, Rocamora, El Talar y Centenario de Venado Tuerto).

En otras estadísticas colectivas, Central se destacó en el rubro ofensivo: se posiciona tercero en la Conferencia Sur y entre los ocho mejores de la tabla general -incluyendo a los equipos de la Conferencia Norte- con un promedio de 82,3 puntos a favor por partido.

Desde el punto de vista defensivo, el conjunto de Pascal ocupa el puesto 11 entre los 34 equipos que integran la Liga, con un registro de 81,6 puntos recibidos por juego.

En el apartado rebotes, Central aparece séptimo en la general con 414 capturas, de las cuales 316 fueron defensivas y 98 ofensivas. En asistencias, se ubica 13° con 159 pases gol en total.

Aquiles Montani Wortzel, el goleador de Central

El alero cañadense es el máximo anotador del rojinegro con un promedio de 15,7 puntos por partido (188 en total), con un 43,1% en dobles, 37,9% en triples y 58,1% en tiros libres. Completan el podio de anotadores Nicolás Reynoso con 13,1 puntos y Cristian Pérez con 11,5.

En el rubro rebotes, el capitán Mario Ghersetti lidera al equipo con un promedio de 6,0 por partido, seguido por el ecuatoriano Johu Castillo (5,7) y Reynoso (5,6).

En asistencias, el más destacado es Lautaro Pividori, con 3,4 pases gol por encuentro, escoltado por Pérez y Cristian Zenclussen, ambos con 2,8.

Por último, en el índice de valoración -que mide la productividad integral de un jugador durante el partido- Reynoso encabeza el rubro con 19,3, seguido por Montani Wortzel (12,0) y Pérez (10,6).

Cómo sigue la temporada para Central

El plantel se encuentra licenciado desde el jueves 18 hasta el sábado 3 de enero, cuando retomará los entrenamientos de cara al inicio del 2026. El primer compromiso del año será el viernes 9, como local frente a Villa Mitre de Bahía Blanca, y volverá a presentarse en el “José María Bértora” el domingo 11 ante Pergamino Básquet. Luego, el viernes 16, visitará a La Unión de Colón en el primer clásico de la temporada.