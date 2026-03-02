En la noche de este domingo, Central Entrerriano derrotó como visitante a Unión de Mar del Plata por 81 a 68, con parciales de 26-13, 38-41 y 65-55.

Marcos Panozzo y Aquiles Montani Wortzel fueron los máximos anotadores de la escuadra rojinegra con 17 puntos cada uno, secundados por el ecuatoriano Johu Castillo (14) y Lautaro Pividori (11), también en doble dígito.

Marcos Panozzo sobresalió con 17 puntos y 6 rebotes. Crédito: Prensa Unión de Mar del Plata.

Con el triunfo, los dirigidos por Martín Pascal alcanzaron a Provincial de Rosario (este lunes visitará a La Unión de Colón) en la cima de la Conferencia Sur con un récord de 19 victorias y 6 derrotas.

El martes, Central tendrá su segunda presentación en esta gira bonaerense cuando visite a Quilmes en el estadio José Martínez, también en Mar del Plata, mientras que el jueves cerrará la recorrida frente a Gimnasia y Esgrima en el Polideportivo Víctor Nethol de La Plata.

Crédito: Prensa Unión de Mar del Plata

-Síntesis-

68/81

Unión de Mar del Plata: Thiago Flossi 18, Mika Montoya 3, Álvaro Yarza 4, Juan Ignacio 9 y Matías Carneglia 7 (fi), Mateo Macrini 13, Matías Bernardini 11, Juan Ignacio Varas 3, Juan Ignacio Vignolo 0 y Mateo Rincón 0. Entrenador: Juan Aquino.

Central Entrerriano: Cristian Pérez 8, Lautaro Pividori 11, Nicolás Reynoso 4, Aquiles Montani Wortzel 17 y Johu Castillo 14 (fi), Marcos Panozzo 17, Cristian Zenclussen 6, Mario Ghersetti 4, Juan Siboldi 0, Benjamín Lado 0 y Augusto Portela 0. Entrenador: Martín Pascal.

Parciales: 13-26, 41-38 y 55-65.

Árbitros: José Domínguez y Romina Morales

Estadio: Islas Malvinas (Mar del Plata).