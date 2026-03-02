INICIO DE GIRA EXITOSO
Central sigue imparable: ganó en Mar del Plata y alcanzó la punta de la Conferencia Sur
El equipo de Martín Pascal extiende su tremenda racha en la Liga Argentina y abrió su recorrida bonaerense con un sólido triunfo en el estadio Islas Malvinas. Sumó así su séptima victoria consecutiva y la decimocuarta en sus últimas 15 presentaciones.
En la noche de este domingo, Central Entrerriano derrotó como visitante a Unión de Mar del Plata por 81 a 68, con parciales de 26-13, 38-41 y 65-55.
Marcos Panozzo y Aquiles Montani Wortzel fueron los máximos anotadores de la escuadra rojinegra con 17 puntos cada uno, secundados por el ecuatoriano Johu Castillo (14) y Lautaro Pividori (11), también en doble dígito.
Con el triunfo, los dirigidos por Martín Pascal alcanzaron a Provincial de Rosario (este lunes visitará a La Unión de Colón) en la cima de la Conferencia Sur con un récord de 19 victorias y 6 derrotas.
El martes, Central tendrá su segunda presentación en esta gira bonaerense cuando visite a Quilmes en el estadio José Martínez, también en Mar del Plata, mientras que el jueves cerrará la recorrida frente a Gimnasia y Esgrima en el Polideportivo Víctor Nethol de La Plata.
-Síntesis-
68/81
Unión de Mar del Plata: Thiago Flossi 18, Mika Montoya 3, Álvaro Yarza 4, Juan Ignacio 9 y Matías Carneglia 7 (fi), Mateo Macrini 13, Matías Bernardini 11, Juan Ignacio Varas 3, Juan Ignacio Vignolo 0 y Mateo Rincón 0. Entrenador: Juan Aquino.
Central Entrerriano: Cristian Pérez 8, Lautaro Pividori 11, Nicolás Reynoso 4, Aquiles Montani Wortzel 17 y Johu Castillo 14 (fi), Marcos Panozzo 17, Cristian Zenclussen 6, Mario Ghersetti 4, Juan Siboldi 0, Benjamín Lado 0 y Augusto Portela 0. Entrenador: Martín Pascal.
Parciales: 13-26, 41-38 y 55-65.
Árbitros: José Domínguez y Romina Morales
Estadio: Islas Malvinas (Mar del Plata).