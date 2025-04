Un destacado informe del portal web especializado en la materia, Data Básquet, detalla pormenorizadamente datos y marcas que arrojó el cierre de la primera rueda en la fase regular de la Conferencia Litoral, que reúne a los nueves clubes de la provincia que son parte de la actual temporada en la tercera categoría del básquetbol argentino.

El sitio que dirige el periodista Gastón Schafer grafica que Central Entrerriano estableció varias marcas, tales como mayor cantidad de puntos a favor en un partido (107 vs. Urquiza en la primera fecha), menos puntos en contra en partidos (46 vs. BH de Gualeguay en la cuarta jornada), mayor diferencia en un juego (+48 en la victoria 107 a 59 vs. Urquiza) y mejor registro de triunfos en condición de visitante (3/1 Atlético Tala, BH de Gualeguay y Ciclista de Paraná/ Ferro de San Salvador).

Otro de los ítems que destacan a la escuadra centralista y en particular a su entrenador Martín Pascal, quien junto a su par de BH, Nicolás Schepens, son los que más jugadores utilizaron hasta acá con 14 cada uno.

Mientras que, en estadísticas individuales, el Rojinegro cuenta con el máximo encentador en un mismo partido, en la figura de su capitán Leandro Quarroz, con 33 puntos en la victoria frente a Ciclista (78-67), acontecida el pasado martes.

También son protagonistas en las distinciones individuales jugadores de Luis Luciano de Urdinarrain como el base ex Central, Nicolás Nieto, quien juntó a Agustín Ávalos de BH de Gualeguay establecieron la mejor marca de asistencias en un partido (12), ante Atlético Tala y Luis Luciano, respectivamente.

En cuanto a estadísticas generales de toda la fase regular, Luis Luciano tiene a los dos máximos anotadores de la Conferencia Litoral, al cabo de las primeras ocho jornadas. Se trata de sus dos internos titulares: Sebastián Godoy Vega (19.0 puntos) y Carlos Benítez Gavilán (18.1). Entre los diez primeros de esa lista aparecen dos jugadores de Central: el ala-pivote Aquiles Montani Wortzel (5º/16.4) y el escolta Leandro Quarroz (8º/15.4).

La tabla de máximos reboteros lo tiene como líder a Guillermo Romero de Atlético Tala (13.5), seguido por Facundo Barreto de Regatas (11.1) y Franco Pividori de Ferro San Salvador (10.6) en el podio. Cuarto se ubica Godoy Vega (10.5), siendo el único jugador de la Litoral que promedia cifras de doble dígito en puntos y recobres.

Mientras que, el Top 10 en asistencias, encabezan los mencionados Nicolás Nieto (7.1) y Agustín Ávalos (4.6) respectivamente. En tanto, el tercer lugar es compartido por Lautaro Pividori, base de Central Entrerriano, y Guido Dellavedova, su par de Regatas de Concepción del Uruguay (4.3).