Central Entrerriano tuvo que trabajar más de la cuenta para quedarse con la victoria frente a Rocamora. En un encuentro cambiante, el equipo de Martín Pascal llegó a construir una ventaja de once puntos en el penúltimo capítulo, pero sufrió la remontada de su rival en el último cuarto y recién pudo asegurar el resultado en los instantes finales, por 75 a 73. De esta manera, el equipo de Martín Pascal equilibró su registro en la Liga Argentina, con cuatro triunfos y cuatro caídas.

El comienzo fue parejo y con algunas dificultades para el dueño de casa. Central no consiguió imponer la intensidad defensiva que suele caracterizarlo ni encontró buenos porcentajes desde el perímetro, donde apenas convirtió uno de sus primeros seis intentos. Rocamora aprovechó esas circunstancias para mantenerse en partido y encontró respuestas cerca del aro, principalmente con Maeso y Scacchi. Al término del primer cuarto, el local ganaba por cuatro.

La historia comenzó a cambiar en el segundo período. La escuadra rojinegra elevó su nivel defensivo, recuperó pelotas y encontró en las transiciones una vía efectiva para ampliar la diferencia. Un parcial de 12-2 le permitió tomar distancia de dos dígitos, aunque algunas pérdidas y la falta de efectividad en los lanzamientos impidieron que pudiera estirar todavía más la ventaja. Pese a algunas dificultades para controlar a Scacchi en el juego interior, Central llegó al entretiempo arriba por diez.

Fausto Moussa, con nueve puntos, fue uno de los destacados de la primera mitad, acompañado por Johu Castillo, que aportó ocho, y Juan Siboldi, con seis.

Después del descanso, el conjunto entrerriano perdió claridad ofensiva. Durante casi cinco minutos apenas consiguió sumar seis unidades, todas por intermedio de Castillo en la zona pintada. Rocamora aprovechó ese pasaje para acercarse en el marcador, con sus principales respuestas en el juego interno a través de Maeso, Scacchi y Diotto.

Cuando la visita amenazaba con meterse definitivamente en partido, apareció Siboldi. El escolta convirtió un triple importante para devolverle tranquilidad al local y luego asumió un papel protagónico en el cierre del tercer cuarto. Incluso con cuatro faltas personales, fue determinante para que Central recuperara una diferencia de dos dígitos antes del último descanso.

Pero lo mejor estaba reservado para el desenlace. Rocamora salió decidido a cambiar la historia y estampó un contundente parcial de 11-0 que le permitió igualar el marcador en 52. Juan Cruz Krapp fue el principal responsable de la reacción, con 12 puntos en ese tramo, y obligó a Pascal a detener el juego cuando apenas se habían disputado dos minutos del último cuarto.

Central encontró respuestas en Castillo, quien convirtió una jugada de doble y falta para recuperar el liderazgo. A partir de allí, el local logró sostenerse al frente, aunque nunca pudo despegarse definitivamente. Siboldi volvió a hacerse fuerte cerca del aro y contribuyó para que la diferencia llegara a ocho puntos, pero Krapp mantuvo con vida a Rocamora y un triple de Losada dejó el marcador a solo dos unidades.

En medio de esa incertidumbre apareció Fausto Moussa. A falta de 1 minuto y 11 segundos, cuando la posesión parecía complicarse para el rojinegro, el jugador encontró el espacio y clavó un triple fundamental para encaminar el triunfo. Rocamora todavía tuvo tiempo de ajustar el resultado con un lanzamiento de Scacchi sobre la bocina, pero la victoria ya estaba en manos del dueño de casa.

Siboldi y Castillo, con 17 puntos cada uno, fueron los máximos anotadores de Central, mientras que Krapp terminó con 20 en el conjunto uruguayense.

El calendario no dará demasiado descanso al rojinegro. La próxima semana tendrá una exigente gira de tres encuentros fuera de casa: el miércoles visitará a Pergamino, el viernes 20 se medirá con Ciclista de Junín y el domingo 22 cerrará el recorrido frente a Villa Centenario de Venado Tuerto.

Racing a la Liga Federal 2027

En Paraná, la Academia barrió la serie de octavos de final al derrotar como visitante a Ciclista por 64-61. De esta manera, aseguró su clasificación a la Liga Federal de Básquet 2027 y también avanzó a los cuartos de final de la Liga Provincial de Mayores, donde continuará en carrera por el título. Mateo Leissa, con 17 puntos, fue el máximo anotador del conjunto académico.

-Síntesis-

75-73

Central Entrerriano: Cristian Pérez 7, Manuel Gómez 5, Fausto Moussa 12, Damián Pineda 6 y Johu Castillo 17 (fi), Justo Catalín 8, Ignacio Ortega 3, Juan Siboldi 17 y Benjamín Lado 0. Entrenador: Martín Pascal.

Rocamora: Tomás Losada 5, Juan Cruz Krapp 20, Lucas Lattore 2, Franco Maeso 14 y Valentino Occhi 9(fi), Juan Cruz Scacchi 14, Pascual Santini 0, Jeremías Diotto 8 y Agustín Sarjanovich 0. Entrenador: Juan Sebastián Amato Ayala.

Parciales: 16-12, 37-27 y 52-41.

Árbitros: José Domínguez y Florencia Benzer

Estadio: José María Bértora