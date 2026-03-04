Central Entrerriano sufrió este martes un traspié en su visita al estadio “José Martínez” de Mar del Plata, al caer contra Quilmes por 73 a 65, con parciales de 14-14, 29-26 y 46-50, al cierre de cada cuarto.

El equipo de Martín Pascal tuvo una baja producción ofensiva, a tal punto que Nicolás Reynoso, con 17 puntos, fue el único jugador en superar el doble dígito en el goleo.

Nicolás Reynoso fue el jugador más destacado de Central con 17 puntos y 8 rebotes.

La gran figura del juego fue Juan Esteban de la Fuente, que lideró al elenco cervecero a la victoria con 23 tantos (+ 7 rebotes), escoltado por el extranjero Darry Moore con 15 y Leonel Luna con 13.

Con este resultado, Central cortó una racha de siete victorias en fila y ahora comparte el primer puesto de la Conferencia Sur con Provincial de Rosario: ambos con un registro de 19 triunfos y 7 derrotas.

El conjunto rojinegro volverá a ver acción este jueves (20.30 horas) cuando visite a Gimnasia y Esgrima en el Polideportivo Víctor Nethol de La Plata, en el encuentro que marcará el cierre de su gira por la provincia de Buenos Aires.