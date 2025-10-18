Central Entrerriano tuvo su primer y único amistoso de pretemporada como local en el estadio Jose María Bértora. Ante un aceptable marco de público, mostró una interesante labor y derrotó a La Unión de Colón por 74 a 62.

El equipo dirigido por Martín Pascal dominó en todos los cuartos y tuvo muy buenos pasajes defensivos, aunque por momentos no pudo sostener la regularidad en ataque y sufrió en canasto propio una arremetida de 12-0 de La Unión en el tercer cuarto. De todas maneras, Central volvió ajustar su trabajo en ofensiva y sacó nuevamente ventaja de dos dígitos como lo consiguió a lo largo de casi todo el partido, con una máxima que fue de 20 en el capitulo final (70-50).

En definitiva, los parciales para la victoria de Central fueron de 19-12, 46-31 y 60-47. El maximo anotador del conjunto rojinegro y del partido fue Aquiles Montani con 16 puntos, seguido por Mario Ghersetti con 13 y Justo Catalín con 10. Mientras que, Pividori y Pérez, completaron el quinteto goleador con 9 tantos cada uno.

El próximo viernes, Central y La Unión se volverán a ver las caras, pero esta vez en el estadio Carlos Delasoie de la ciudad dColón, en lo que será el último amistoso del equipo de Gualeguaychú antes de su estreno en la Liga Argentina: el próximo 2 de noviembre como local ante Deportivo Viedma.

Fotografía: Mauricio Ríos

-Síntesis-

74/62

Central Entrerriano: Lautaro Pividori 9, Justo Catalín 10, Aquiles Montani 16, Johu Castillo 7. Mario Ghersetti 13 (fi), Marcos Panozzo 4, Cristian Pérez 9, Juan Siboldi 5, Benjamín Lado 1, Santiago Cansina 0, Tomás Caballero – y Simón Fux -. Entrenador: Martín Pascal.

La Unión: Nicolás Henriques 3, Guido Cabrera 2, Gonzalo Romero 10, Matías Caire 11, Rodrigo Acuña 12 (fi) Álvaro Merlo 9, Agustín Pérez Díaz 2, Valentino Salamone 8, Salvador Falco, Lucio Longoni 5 y Pablo Furlanetto -. Entrenador: Martín Guastavino.

Parciales: 19 -12, 46-31 y 60- 47.

Árbitros: Raúl Lorenzo – Guillermo Dilernia.

Estadio: José María Bértora.