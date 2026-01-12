En su segundo compromiso del año en el estadio “José María Bértora”, Central Entrerriano derrotó con claridad a Pergamino Básquet por 73 a 53 y cerró el fin de semana con dos triunfos. El equipo dirigido por Martín Pascal alcanzó así su cuarta victoria consecutiva y la octava en la temporada, sobre un total de 13 presentaciones en la Liga Argentina de Básquet..

Aquiles Montani Wortzel fue el goleador de la noche con 20 puntos, seguido por Juan Siboldi (11), Cristián Pérez (10) y el ecuatoriano Johu Castillo (10). En la visita se destacaron el experimentado Jonathan Slider, con 14 unidades, y el canadiense Emanuel Shepherd, quien aportó 12 tantos.

Central afrontó el encuentro con dos bajas importantes: Nicolás Reynoso, por una fractura de tabique, y el capitán Mario Ghersetti, a raíz de un desgarro. En ese contexto, el inicio fue parejo, con un desarrollo trabado y escasa diferencia en el marcador.

Pergamino logró hilvanar un par de buenas defensas y pasó al frente, pero la reacción rojinegra no tardó en llegar. Con ajustes defensivos y su habitual presión en toda la cancha, el equipo de Pascal generó robos, recuperó el control del juego y comenzó a marcar diferencias.

Pese a la intensidad y fortaleza de Central en condición de local, el conjunto bonaerense se mantuvo en partido hasta el cierre del primer tiempo, apoyado en la tarea de Shepherd, su jugador franquicia, quien además sumó 13 rebotes en la noche.

Las diferencias se consolidaron en el tercer y cuarto, cuando Pergamino comenzó a sentir el desgaste físico tras disputar tres partidos en cuatro días. Central aprovechó ese tramo para estirar la ventaja a dos dígitos, con una ofensiva repartida y buenos aportes de Pividori, Pérez, Panozzo, Siboldi y Lado.

En el cierre, Pascal apostó por la juventud y la segunda unidad respondió de buena manera, sosteniendo la intensidad hasta el final. Central terminó sellando una victoria por 20 puntos de diferencia y llega entonado al clásico regional ante La Unión, que se disputará el próximo viernes en el estadio “Carlos Delasoie” de Colón.

Con información del departamento de Prensa CCE.

Fotos: Damián Cáceres