El primer tiempo tuvo mucho ritmo de ambos lados, dos equipos que plantearon distintos esquemas en el juego y terminó saliendo un lindo encuentro. Central buscó a Benítez Gavilán adentro para poder empezar a desnivelar, además de un par de triples y los rompimientos de Pividori desde el eje, mientras que del lado de BH, el base Alfonzo junto a Robledo fueron quienes acapararon las ofensivas con buenos porcentajes.

Los gualeyos se recostaron en zona y, pese a un triple de Revello, mantuvieron la idea de resguardar su canasto para que Central no juegue pelotas internas. Por eso el Rojinegro tuvo pasajes complicados para atacar, a excepción de cuando pudo correr con Knecht y Pividori, llegando al cierre del cuarto inicial con Central al frente 22-18.

Sin embargo, esa diferencia fue limada rápidamente por BH, que siguió defendiendo intenso y encontró goleo en Germán Andrés para acompañar a Robledo y Alfonzo en el segundo parcial. El alero anotó 10 puntos que permitieron tomar el control de partido al equipo de Etcheverry, aprovechando que Central no encontró la forma de romper la defensa zonal y tuvo bajos porcentajes de triples.

BH se sintió cómodo defendiendo zonal, de la mano de Alfonzo y con el goleo de Andrés se acomodó en ofensiva y llegó al cierre del primer tiempo al frente 36-35 generando alguna incomodidad en Central.

El tercer cuarto fue muy diferente a lo que mostraron en el primer tiempo. Los dos bajaron considerablemente sus porcentajes de cancha, Central ajustó su defensa y complicó a BH, que no pudo encontrar a Robledo con el tiro a distancia y dependió mucho de lo que pudiera hacer en ofensiva Alfonzo. En ataque Central también tuvo complicaciones, porque no pudo jugar claro, no hundió la pelota y abusó del tiro a distancia sin buenos porcentajes.

Solamente cuando Benítez Gavilán ganó por presencia cerca del aro y con un interesante pasaje de los juveniles Challió y Dreiling en cancha, el Rojinegro se pudo despegar y llegó al cierre del cuarto 56-51.

En el cuarto final los de Díaz Vélez mantuvieron la buena defensa, pese a que Robledo clavó un par de bombas para sostener la recuperación de BH, Central con Benítez Gavilán y un poco de Revello –diezmado físicamente- se mantuvo arriba. Y cuando parecía que el Rojinegro lo sellaba gracias a su buena defensa, BH acomodó las cosas atrás, neutralizó los intentos de Central y con dos triples de Robledo empató el partido en 65 cuando quedaban 3 minutos para jugar.



El cierre era para cualquiera y terminó quedando para Central, que primero volvió a defender con mucha actitud y controló los intentos de su rival. Ofensivamente, sin conseguir brillantez, Benítez Gavilán y cinco puntos seguidos de Knecht, triplazo incluido, le dieron un cierre relativamente cómodo ante un rival difícil y que por momentos lo complicó mucho al Rojinegro, que sigue invicto y pudo festejar en su cancha y ante su gente.

FICHA

Central Entrerriano 77

L. Pividori 12, M. Fagalde 2, A. Knecht 12, C. Benítez Gavilán 22, S. Bernasconi 11 (FI) N. Revello 7, J. Dreiling 6, S. Challió 7. Entrenador: Gerónimo Díaz Vélez

BH Gualeguay 70

F. Alfonzo 19, G. Baldani 3, I. Echeverría 0, M. Robledo 21, H. Russo 5 (FI) C: Zapata 0, M. Uriarte 3, U. Riaño 0, G: Andrés 18, M. Leissa 2, P. Rueda 0. Entrenador: Joaquín Etcheverry

Estadio: José María Bértora

Parciales: 22-18; 35-36; 65-61

Árbitros: L. Moreno y D. Bernachi