Central Entrerriano tuvo una floja segunda parte de juego y perdió 90-74 en su visita a Centenario de Venado Tuerto, en el inicio de su última gira del 2025. El miércoles enfrentará a Pergamino Básquet con la misión de alcanzar su sexta victoria en la Liga Argentina.

El partido, disputado en el estadio Mateo Migliore, había comenzado parejo: empataron 19-19 el primer cuarto y se fueron igualados 41-41 al descanso, luego de que el Rojinegro sacara una máxima de siete a su favor. Pero ese equilibrio se quebró por completo en el complemento.

En la segunda mitad, el equipo de Martín Pascal bajó notablemente su rendimiento en ambos costados. En ataque, sufrió una noche muy baja desde el perímetro (apenas 2/13 en triples) y terminó cediendo el tercer cuarto 69-58. En el período final no pudo reaccionar y la diferencia se amplió hasta el 90-74 definitivo.

Reynoso y Pividori en acción, los dos que alcanzaron el doble dígito en Central (crédito: Club Centenario).

En el elenco rojinegro, solo Lautaro Pividori (11 puntos) y Nicolás Reynoso (10) lograron alcanzar el doble dígito. Del lado del local, seis jugadores anotaron más de 10 unidades, con actuaciones destacadas de Gaspar Ruiz (18), Matías Aristu (16) y el gualeyo Manu Gómez (15), quien tuvo una eficacia perfecta desde la línea de tres (4/4).

Con esta derrota, Central quedó con récord 5-5. La gira continuará el miércoles ante Pergamino Básquet (21 horas) y se cerrará el viernes en Junín, frente a Ciclista (21), donde intentará cerrar el año con una alegría fuera de casa.

-Síntesis-

90/74

Centenario: Manuel Gómez 15, Gaspar Ruiz 18, Lucio Castellani 13, Matías Aristu 16 y Farid Celador 10 (fi), Laureano Zailo 6, Juan Cruz Kusnier 12, Juan Bautista Jordan 0 y Francisco Soria 0. Entrenador: Fernando Aguilar.

Central Entrerriano: Cristian Pérez 8, Cristian Zenclussen 4, Nicolás Reynoso 10, Aquiles Montani Wortzel 9 y Johu Castillo 8 (fi), Mario Ghersetti 9, Lautaro Pividori 11, Marcos Panozzo 6, Juan Siboldi 9 y Benjamín Lado 0. Entrenador: Martín Pascal.

Parciales: 19-19, 41-41 y 69-58.

Árbitros: José Domínguez y Florencia Benzer.

Comisionado Técnico: Alberto Batistella.

Estadio: Mateo Migliore (Venado Tuerto).